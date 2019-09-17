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DRAM報價明年有撐 南亞科外資目標價100元

最新更新：2019/09/17 10:18

（中央社記者吳家豪台北17日電）歐系外資看好動態隨機存取記憶體（DRAM）需求回溫和審慎控管供給成長，將支撐明年報價，首度將DRAM廠南亞科納入追蹤個股，給予優於大盤評等和目標價100元。

南亞科股價今天開高漲1.4元，盤中高點來到82.7元、漲幅近6%，成交量放大到1.67萬張。

歐系外資發布研究報告，預期2019年DRAM產業的位元供給量將年增13%到15%，但DRAM需求僅年增10%到12%，原因是海力士、美光等大廠降低產能利用率，以因應科技業需求持平及客戶去化庫存。

展望2020年，歐系外資認為DRAM需求將成長15%，略高於供給成長率12%，主要受惠於5G智慧型手機放量、資料中心投資和存貨變現將帶動DRAM出貨與產值增加；預期2020年DRAM報價將下跌10%到15%，優於2019年將下跌45%到50%。

由於DRAM報價將落底反彈，歐系外資預估南亞科2019年、2020年營收將達新台幣530億元、600億元，每股盈餘（EPS）將上看4元、4.8元，給予「優於大盤」投資評等和目標價100元，建議投資人可逢低布局。（編輯：楊凱翔）1080917

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