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國際股市疲軟 台股盤中小跌

最新更新：2019/09/17 11:37

（中央社記者江明晏台北17日電）由於沙烏地阿拉伯石油生產設施遭到攻擊帶動油價飆漲，美股收黑、亞股今天普遍走跌，台股開高翻黑，在10850點之上震盪，蘋概權值股腳軟，擁題材的個股走揚。

由於沙烏地阿拉伯石油生產設施遭到攻擊帶動油價飆漲，激起投資人對全球經濟的憂心，美股今天收黑，道瓊指數終止連續8個交易日上漲；歐股今天與國際各股市同步下挫；亞洲股市今天開盤普遍走跌。

至11時30分，台股加權指數來到10878.05點，下跌20.08點，成交值來到新台幣725.59億元。

觀察權值股走勢，台積電今天股價平盤265.5元附近游走，股王大立光股價跌幅0.75%，至3975元。

鴻海創辦人、也是鴻海最大股東郭台銘決定不參與2020連署競選總統，早盤鴻海股價最低來到74.7元，下跌1.71%，市值來到新台幣1.03兆元。

PCB族群今天漲跌互見，走揚的有燿華、華通，燿華前8月合併營收145.64億元，較去年同期成長16.46%，今天股價續揚，至35.1元，漲幅逾4%。華通漲逾1.5%，至36.80元。

被動元件族群上漲，國巨上漲約2.1%，至236.5元；華新科上漲2.2%，至162.5元；智寶今天一度飆上漲停45.4元。

市場傳聞，裕隆城開發案住宅區已向包商喊卡，裕隆受此消息影響早盤跌幅逾3%，盤中跌破前波20.55元低點。

日盛投顧指出，台股短線上將在10650點至11000點高檔震盪，選股方向可留意PCB、散熱、半導體、汽車零組件、航運、運動等族群。（編輯：楊凱翔）1080917

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