南山人壽杜英宗停職2年 顧立雄點出3大缺失

（中央社記者劉姵呈台北18日電）南山人壽境界系統出包致保戶權益受損，金管會重罰3000萬元外，令董事長杜英宗須停職2年，為史上第2位遭停職的保險業董事長。金管會主委顧立雄今天指出杜英宗的強勢領導文化，在公司治理方面有3大缺失。

南山人壽去年9月上線的境界系統不斷出包，金融監督管理委員會保險局局長施瓊華昨天親自主持記者會，經過第三方驗證後，將對南山人壽境界系統問題重罰3000萬，也下令停辦投資型保單業務，且董事長杜英宗停職2年，停職期間也不得領取任何形式的報酬及福利。

針對媒體提問停職南山壽董事長杜英宗2年，卻不是解職的考量，金管會主委顧立雄今天出席活動受訪表示，杜英宗在公司治理方面有3大缺失，第一，年初時變更收取保費制度方面，沒有尊重公司法務部門的建議；第二，相關投資部門的決策，有過於個人主觀的判斷；第三，核心系統的更新，沒有尊重外部專業與內部看法與建議。

顧立雄直言，「我覺得人各有所長，也許杜董事長在財務的面很好，但在公司治理這一塊，我們想要看一看，沒有他的這2年，南山的公司治理如何來進行。」

顧立雄也強調，公司治理並不能從一個「強勢的領導人」或是「專業經理人」來判斷好與壞，他覺得各有所長，只是他認為，杜英宗在職的期間，從一開始的採購決策到風險控管等，都沒有處理好，因此他認為在改善的這段時間，杜董事長先不要插手，給南山2年的時間來看看。

顧立雄說，「我希望南山在這2年，形塑一個沒有杜董事長在的文化」，他強調他不並不是覺得100%認定杜英宗在或不在的好與壞，而是他認為，在杜英宗不在的期間，南山可以從原本強勢的領導文化再嘗試出一個新的文化。

他重申，「我並沒有說不要他回來，因此我給他2年的時間，看南山之後怎麼經營」，顧立雄說，像是能改變他的領導作風、更尊重專業等，而這2年的時間南山也會受到金管會高度監理。

此外，媒體提問大股東要不要負責，顧立雄也表示，監理機關要看的是公司經營階層的事情，這個案子就是某種程度上來講，其審計委員會跟董事會的功能並沒有有效的發揮。

對於南山工會質疑金管會裁罰速度太慢，顧立雄說，主管機關的考量不是針對個人的裁罰，而是要針對根本的問題去解決，像是南山人壽這麼大的一間公司，保戶這麼多，要怎麼讓這些保戶受到保障，要去改善與處理。即使今天已經處分了，但後續還是有新進來的保單，要如何讓保戶的權益不受損害，才是根本。（編輯：黃國倫）1080918