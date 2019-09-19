人臉辨識完成考勤 研勤推新服務拚轉型

（中央社記者江明晏台北19日電）台灣行車記錄器PAPAGO!大廠研勤科技積極轉型，旗下「微笑帕卡」服務啟動，透過智慧城鄉專案，導入台中、彰化、南投中部3縣市中小企業，可透過人臉辨識軟體完成勞工出缺勤紀錄。

研勤今天舉辦「微笑帕卡_智能區塊鏈薪資差勤服務平台啟動記者會」，董事長簡良益指出，「微笑帕卡」是從公司原有的軟體服務「PAKKA人臉考勤系統」，透過人臉辨識軟體完成勞工出缺勤紀錄，並結合多項功能，能有效降低勞資糾紛。

透過經濟部工業局提供「智慧城鄉」的專案，「微笑帕卡」導入台中、彰化、南投中部3縣市中小型企業，而研勤為有效擴大鄉鎮使用據點，即日起提供免費試用服務。

研勤指出，公司擁有對影像辨識核心技術的開發能力，延伸開發出AI人臉辨識引擎，「PAKKA人臉考勤系統」是公司以其應用所開發出的第一項軟體產品，並於集團旗下各子公司與轉投資的啤酒事業「掌門精釀啤酒」全球門市導入使用，進階「微笑打卡」功能，確保員工出勤。有鑑於系統開發日益完善成熟，研勤進一步與經濟部工業局及中彰投市政府合作，推廣至中部縣市中小型企業，以因應政府擴大勞檢政策。

「微笑帕卡」除可精準掌握員工實際出缺勤狀況外，也可配合勞基法相關法規做出即時修正，並將考勤紀錄以數位化方式儲存、自動計算工時，簡易直覺性操作介面與採用月租方案，有助於撙節企業支付考勤所需耗材、儲存、調閱等時間經濟成本，同時因差勤資料無法竄改更能保障勞資雙方權益，降低勞資糾紛，有助勞資環境和諧。

除此之外，為遵循個資法相關法令規範與避免資料數據外洩，研勤採用台灣本土高端電信及雲端儲存系統廠商的服務，並進行獨特去識別化與加密保護設計，即使系統受駭，也只能取得無意義數位電子符號，確保個人隱私與資訊安全不受威脅。

研勤也進一步從其核心AI辨識引擎技術，優化出「Face8台灣臉霸」人臉辨識平台，未來可望使其技術延伸至其他應用層面，包括熟客辨識系統、門禁管理、教學教材研究，今年第4季將前進台灣金融事業體，除駐紮實體分行外，也可望使用於網路銀行身分辨識登入，使金融服務更加嚴謹與智能化，有助於集團營運重回成長軌道。（編輯：張均懋）1080919