麵包花車年創1億日圓業績 全聯赴日取經

（中央社記者蔡芃敏大阪19日電）梅田阪急百貨的平價麵包花車一年業績達1億日圓，與阪急共同合資的全聯表示，全聯向日本企業取經成功策略，未來將堅持用料，並融合台灣在地食材，研發在地風味。

全聯與日本H2O Retailing集團合資「全聯阪急麵包」，而阪急集團旗下的梅田阪急百貨一年營業額達2500億日圓，業績排名全日本百貨第2名。其中，食品達30億日圓，麵包營業額就占了12億日圓，阪急麵包花車與Boulangerie un麵包店則是吸客密技。

阪急麵包取締役執行役員山本与志人表示，阪急平價麵包花車位於百貨地下超市，每個阪急麵包僅售100日圓，單月業績高達900萬日圓、一年高達1億日圓，而花車僅占地約一坪，花車展現高坪效。

全聯營運長蔡篤昌表示，日本企業擅長商品開發，花車麵包約有20種口味，阪急也會視消費者喜好調整商品風味，滿足消費者嘗鮮需求。

他分析，花車經濟發威，除了商品吸引人回購，位在高檔超市中的花車以平實價格突圍，也增加消費者購買意願。

除了平價麵包花車，主打手工麵包的Boulangerie un麵包店平均單日業績可以創下85萬日圓，週末甚至可以突破100萬日圓。山本与志人表示，主打高單價麵包商品，麵包售價200日圓到300日圓，一年約創3億日圓業績。其中，又以龐多米吐司最熱銷，一天最多可賣出600條。

他也說，un是法文第一的意思，希望麵包能成為消費者心中的第一名。

蔡篤昌說，全聯除了以合資公司合作，也向日本企業取經成功策略。全聯曾考慮以花車形式販售麵包，但因面積不夠大而作罷。

蔡篤昌表示，截至8月，全聯已有113間門市販售現烤麵包商品，其中，有9成以一坪面積展示麵包。若用單店一天平均販售180個至200個麵包、均價新台幣30元計算，單店一年可以創造200萬元業績。

不過，蔡篤昌也坦言，日本在制度、規範相當嚴謹，且講求職人精神，與台灣環境有所不同。全聯可以學習的就是堅持用料，未來全聯麵包使用的麵粉將來自日本，也會融入台灣當地食材，研發在地風味。（編輯：張均懋）1080919