日本設計師操刀 全聯門市改造後業績飆升5成

（中央社記者蔡芃敏大阪20日電）全聯擺脫軍公教福利中心印象，請日本設計師操刀改造，新一代門市吹起日式風，全聯表示，門市購物動線改善，並導入熟食區及咖啡區，業績較先前成長約達5成。

全聯從軍公教福利中心逐步轉型，一改福利中心印象，開始改裝門市，全聯併購松青超市後，店舖風格吹起日系風。第三代店面透過前全聯總裁徐重仁牽線，由日本超市改造王西川隆設計，讓門市煥然一新。

西川隆表示，台日習慣不同，日本人將超市視為冰箱，每天到超市採買，台灣不會每天採購。改造全聯門市時不會完全套入日本形式，而是因地制宜，設計之前還到台灣傳統菜市場觀察，讓超市氛圍符合當地需求，並融合當地元素。

他說，消費者走進全聯新一代門市，映入眼簾的是當季蔬果，而燈光打在蔬果，不僅色澤看起來鮮豔，也提醒民眾時序已到夏季尾聲，後來才會走到魚肉區、鮮乳、乾貨。

除了路線配置，燈光也是改造重點，全聯行銷部副理穆傳哲說，若光線過度照射會影響食物新鮮度，也會影響消費者購買慾，且不同商品，燈泡所需瓦數均不同，是一門學問。

穆傳哲指出，門市經由改造後，改善商場購物動線，冰箱尺寸加大，也導入熟食區、咖啡區及座位區，增加消費者購買慾，此外，附設停車場讓民眾安心購物，業績較先前成長約達5成。

穆傳哲說，西川隆打造的門市裝修費約新台幣4000萬元，一般門市是1800萬元，兩者價差2倍。

為了在成本與質感間取得平衡，全聯以「西川元素」改造第三代門市。穆傳哲舉例，燈具設備原本是從日本進口，但為降低成本、方便運維，全聯開始與在地廠商合作，也研擬不同設計模組，未來方便套用於不同店型。

他說，西川隆設計的天花板原先採用木製格柵條，不過，全聯考量成本及法規，格柵條改為鐵製，再貼上木質貼紙，看起來質感相似，但成本卻從60萬元降至10萬元；擁有「西川元素」的店型成本最高約1900萬元，成本些微高出一般門市，不過，質感卻大幅提升。

全聯表示，西川隆目前已親手操刀全聯9家門市，今年將再增加3家，至今已有112間門市具有西川元素，未來店數將陸續提升。（編輯：郭萍英）1080920