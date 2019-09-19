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不畏iPhone 11將開賣 索尼華為搶推旗艦機

最新更新：2019/09/19 17:29

（中央社記者江明晏台北19日電）不畏iPhone 11系列20日開賣，華為將在今晚亮相多款Mate 30系列新機，Sony今天在台發表旗艦機Xperia 5，並認為iPhone 11不漲反降的定價策略，對非蘋陣營新機銷售影響有限。

Sony Mobile於IFA展推出的全新旗艦機Xperia 5今天正式在台發表，Xperia 5主打三鏡頭相機，內建「人眼追蹤對焦」功能（Eye AF）、Cinema Pro電影級專業錄影功能，更提升「遊戲增強器」模式，今天記者會現場還有Sony Mobile全新代言人林宥嘉現身。

Xperia 5共有「璃光黑」、「璃光灰」、「璃光藍」及「璃光紅」等4色，內建6GB RAM/128G ROM；預計2019年10月初在台上市，參考建議售價新台幣2萬5990元。

面對iPhone 11今年價格不漲反降，市場看好買氣，Sony Mobile總經理林志遠表示，iPhone和Android不同系統，族群設定不一樣，相互跳槽機率較低，對Android影響不大，而是過去幾代的iPhone降價會影響到Android該價格帶的銷售，但新機旗艦影響有限。

針對5G將在明年上路，是否壓抑下半年手機買氣，林志遠表示，現階段消費者沒有考慮到5G對他們影響，明年上半年比較有些許干擾，而Sony Xperia 1在7月銷售很好；展望今年國內整體市場，銷量預估和去年持平，比年初時樂觀，因為部分廠商刺激買氣奏效。

華為將在台灣時間今天晚間8時在德國舉辦HUAWEI Mate 30系列發表會，市場傳出，華為將一口氣推出4款新機，包括Mate 30 Pro、黑色皮革機身的Mate 30保時捷設計款、Mate 30，以及Mate 30 Lite。除了Lite之外，都將搭載華為麒麟990處理器和支援5G。（編輯：張均懋）1080919

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