臉書幣Libra擬2020年推出 楊金龍認為不樂觀

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）臉書推出Libra加密貨幣計畫後，中國、瑞典也表態將推官方數位貨幣，對台灣是否可能跟進，央行總裁楊金龍認為，台灣沒有發行的急迫性，且因洗錢等多項風險疑慮，Libra明年是否能順利發行，還很難說。

中央銀行今天召開第3季理監事會議，會後記者會中有媒體詢問，臉書（Facebook）日前推出Libra加密貨幣計畫後，中國表示很快會推出自己的數位貨幣，台灣有沒有可能跟進；此外，Libra明年若真的發行，是否會允許在台灣使用。

楊金龍表示，目前有意發行官方數位貨幣的國家包括中國及瑞典，尤其是中國，態度更是積極，不過何時會推出還不曉得；兩國各有其目的及考量，舉例來說，瑞典是為因應民眾使用現金比例不斷下降。至於台灣會不會一樣採取積極態度，他表示不會，目前沒有發行急迫性。

對未來是否允許Libra在台使用，楊金龍回應，臉書用戶多、國際化程度高，Libra發行使用後，預估影響相當大，由於仍存在許多風險因素，目前世界各國主管機關對Libra仍抱持許多疑慮，包括中國也是。

楊金龍說，就個人看法，中國在臉書推出Libra計畫後便加速要推動發行官方數位貨幣，加上先前出手封殺比特幣市場，由此可見，不可能會讓它（Libra）出現。各國目前對臉書幣Libra監管態度都非常謹慎，Libra是否能在明年推出，「我個人是覺得，可能不是那麼樂觀。」

楊金龍表示，如果主要國家都不讓Libra上路，大概也不會發展到台灣這邊來，美國、歐洲、日本及中國相關監管機構態度，會先決定Libra未來發展。

央行於理監事會後記者會參考資料中指出，Libra可能存在4大影響及風險，第1，存在消費者保護及個人隱私隱憂；第2，提升資本移動管理難度，並增加逃漏稅、洗錢及資恐等風險；第3，恐對銀行的支付業務及流動性造成衝擊，影響金融穩定；第4，若Libra替代貨幣使用，可能將降低央行貨幣政策效果。（編輯：黃國倫）1080919