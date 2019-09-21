退休樂齡族居所 首選近捷運醫院公園子女居地

（中央社記者韋樞台北21日電）退休樂齡族身體狀況不同於青壯年，連帶居住地也會不同。房仲調查，退休樂齡族選擇居住條件時會以靠近捷運、醫院、公園和子女居住地為首選。

台灣已於2018年正式邁入高齡社會，政府資料預估2026年成為「超高齡社會」。而坊間也推出可照顧生活的「銀髮住宅」，成為未來住宅重點發展項目，目前北部的桃園龜山、新北淡水和三芝區都有熱門的銀髮宅，往往得等上數年才有機會入住。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑認為，與其等待未知的入住時程，不如選擇自己偏好的地點購屋，讓自己的退休生活無後顧之憂。

永慶房屋從今年8月中到9月初針對消費者退休後居住條件的選擇進行網路調查，結果從988份有效問卷中顯示，退休後的居住條件會以捷運（占14%）、醫院（占13%）、公園（占11%）與鄰近子女居住地（占10%）為主，成為退休族選擇居住地的前4大關鍵條件。

謝志傑分析，捷運對於熟齡族是較舒適方便的交通工具，亦比公車更友善，因此捷運對於喜歡外出的熟齡族是相當具有吸引力的條件。而鄰近醫院、公園及子女居住地則是退休族群期待得到完善的醫療照護、擁有休閒空間及享受天倫之樂的選擇關鍵。

他也提醒，長輩考量未來退休居住地點外，居家裝修也需要特別注意，常見的家中輔助設備，例如家具中的沙發可挑選加高類型，可方便長輩起坐不費力；浴室馬桶、洗臉台、浴盆周邊加裝扶手，地板改用防滑磚等；餐廳建議預留輪椅迴轉空間，廚房可降低廚具、水槽的高度；另外最好加裝一氧化碳、煙霧偵測器避免明火烹調時忘記關火而引發火災，才能住得安心愉快。（編輯：張均懋）1080921