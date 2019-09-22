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1年多次配息股逾6成填息 除息行情亮眼

最新更新：2019/09/22 09:53

（中央社記者張建中新竹22日電）台積電今年第1季股息19日除息，當天開盤即順利完成填息。據統計，目前實施1年多次配息的企業，逾6成完成填息，僅1家貼息，多次配息股除息行情亮眼。

台積電今年股東會完成公司章程修訂，授權董事會得每季決議分派現金股息；台積電今年第1季股息於9月19日除息，每股新台幣2元，總金額518.6億元，預計10月17日發放。

因台積電7奈米製程接單暢旺，且每股股息2元，僅不到股價的1%，法人多看好台積電除息行情，預期應可順利完成填息。台積電除息表現果然搶眼，19日一開盤股價即衝上268元，漲3元，強勢完成填息。

早在台積電之前，南港、尚凡、宜進、晶華與特昇-KY已陸續實施1年多次配息，其中，南港、尚凡與宜進都已順利完成填息。

南港與宜進上半年股息都是每股0.5元，分別花了7個及14個交易日完成填息；尚凡第2季股息每股5元，8月27日除息當天便完成填息。

晶華9月11日除息，第2季股息每股6.1248元，雖然尚未完成填息，不過，除息行情仍有不錯表現，股價一度達160.5元，填息率逾4成。僅特昇-KY表現相對遜色，面臨貼息窘境。

法人認為，在台積電等良好示範下，顯示一年多次配息股獲市場資金青睞。興富發第2季股息預計於10月2日除息，每股1元，除息表現值得觀察。（編輯：楊凱翔）1080922

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