尹崇堯代理南山人壽董事長 金管會：10月面試

（中央社記者劉姵呈台北23日電）南山人壽董事長杜英宗遭金管會停職2年，南山19日也公告由大股東尹衍樑的兒子尹崇堯代理董事長。金管會主委顧立雄今天表示，主要是對專業資格作審查，另保險局局長施瓊華也表示，10月會儘快安排面試。

南山人壽因境界系統問題遭金管會開罰外，董事長杜英宗也遭停職2年，南山19日發布重大訊息公布，董事會決議將於杜英宗停止職務期間，由大股東尹衍樑的兒子尹崇堯代理董事長一職。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天列席立法院財政委員會議並備質詢時，接受媒體訪問表示，代理董座須符合專業董事資格相關規定，而規定共有四款，只要符合任一款即可；至於是否要面試，這部分會先請保險局評估一下，要看他的相關經歷跟學歷是否符合。

至於大股東兒子擔任董事長，會不會成為關切重點，顧立雄說，大股東當董事長是很常見的事，主要是專業資格的審視。他表示，保險局局長都說要再找他來面試。

南山人壽指出，尹崇堯擁有牛津大學博士及碩士學位，且服務於南山人壽3年期間，除擔任董事長特助一職，並歷任商品部、精算部及客戶服務等部門，透過參與跨部門會議與專案執行，熟悉公司內部管理與實務運作。

施瓊華表示：「目前南山已經將資料送進來了，還要再面試」；媒體繼續追問是否是10月要面試，施瓊華說，對，會儘快，第一部分會先查他的消極資格，再來就是會排時間，主要是看送進來的文件，若需要補件會請趕快補。

至於會不會擔心尹崇堯與杜英宗有相同的領導風格，顧立雄表示，等保險局面試後，有相關的問題，會再請保險局一併請教他。（編輯：郭萍英）1080923