友通斥資4.6億入股羅昇20.49% 搶攻智慧製造

（中央社記者吳家豪台北23日電）工業電腦廠友通資訊與傳動控制產品通路商羅昇企業今天董事會通過合作案，友通將投資新台幣4.6億元，參與羅昇私募案並取得20.49%股權，搶攻智慧製造商機。

佳世達集團旗下友通發布重大訊息公告，友通參與認購羅昇以私募方式辦理現金增資發行的普通股，以每股20元取得羅昇2300萬股，交易總金額4.6億元。

友通今年前8月累計營收約42.72億元，較去年同期增加21.15%。

友通資訊總經理蔡其南表示，羅昇深耕機電控制多年，代理歐日台逾30家知名OT（營運技術）品牌，在大中華地區有廣大客戶群與30多個服務據點。透過整合羅昇在智慧製造領域的範疇能力，不但能提供雙方客戶更完整的智慧製造解決方案，也能協助彼此快速擴張搶占新市場，並提供更即時的客戶服務。

羅昇企業董事長林志誠說，羅昇在機電整合運動控制與傳動領域深耕超過35年，希望透過加入友通成為佳世達聯合艦隊的一員，一方面能結合集團成員的的軟硬體服務，提供客戶更完整的解決方案，另一方面也藉助集團的資源挹注，快速擴大營運規模，提升獲利水準。（編輯：蘇志宗）1080923