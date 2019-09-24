WinBus體驗會 展現台灣研發自駕車技術

車輛研究測試中心24日在彰濱工業區鹿港區舉辦WinBus體驗會，WinBus在無人駕駛狀況下，從車輛中心一路行駛到台灣玻璃館。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年9月24日

（中央社記者吳哲豪彰化24日電）車輛研究測試中心今天舉辦台灣自研自製的自駕電動小巴士WinBus體驗會，經濟部次長王美花等搭上WinBus，由車輛中心往返台灣玻璃館約4.4公里，體驗遭遇路況時自動駕駛狀況。

WinBus今年8月首度發表，車輛中心上午在彰濱工業區鹿港區辦體驗會，王美花、彰化縣長王惠美及中國國國民黨籍立法委員柯呈枋等到場試乘體驗。

王美花表示，經濟部透過無人載具科技創新實驗條例協助業者發展無人載具創新科技，彰化有許多車輛零件相關產業者，像車燈、車用電子零件等，大家都在拚無人自駕車技術，技術一定要在地化才能促進產業發展。

車輛中心董事長黃隆洲說，WinBus集結國內車輛上、下游關鍵零組件和系統業者打造，在固定或封閉式場域內，車輛無人介入，就可完成駕駛和環境監測功能，已達到自駕車定義的Level 4等級。

Level 4是指高度自動化駕駛系統，在特定駕駛環境下，允許高度自動化駕駛系統完全操控駕駛行為，但駕駛人員得隨時接管。

車輛中心表示，WinBus最多可乘載15人，最快時速50公里，車上裝有光達、攝影機與雷達等，偵測空間及辨識車道線、號誌等，行駛時可偵測到車輛、行人及腳踏車等移動方向。如果遇到障礙物，能計算另一條合適行駛路徑與車速，保障乘客安全。

車輛中心說，預計今年第4季實證運行，WinBus將載運乘客前往台灣玻璃館、緞帶王觀光工廠及白蘭氏健康博物館等，實際運行蒐集到的大數據將作為研發提升自駕技術參考。（編輯：李明宗）1080924