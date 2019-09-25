外資按讚 柏文股價逆勢揚帆

（中央社記者江明晏台北25日電）亞系外資看好運動健身產業發展，將柏文首次納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看277元，激勵柏文股價連2日走揚，今天不畏大盤下跌逆勢揚帆。

亞系外資報告指出，看好運動健身產業發展，將柏文首次納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看277元。

柏文24日股價盤中勁揚漲幅逾7%，終場漲幅收斂，收在241.5元，漲幅2.99%，今天開盤不畏大盤下挫，逆勢走揚，早盤最高來到247元，漲幅逾2%。

亞系外資表示，根據美國國際健身器材貿易博覽會（IHRSA）統計顯示，去年全球健身產業達870億美元，其中北美市場約占37%，歐洲約33%，亞太市場約占19%（約170億美元）；亞系外資指出，根據IHRSA去年報告顯示，台灣目前健身會員滲透率僅為3%，與其他亞洲國家地區相比仍很低，韓國約7.3%，香港約為5.9%，及日本為3.3%。看好台灣有潛力達到其他亞洲國家平均水準，點名柏文將受惠，首評柏文給予「買進」評等，目標價277元。

柏文8月合併營業收入新台幣3.08億元，月增3.65%，年增13.38%，再創單月營收歷史新高，前8月合併營收23.21億元，年增22.25%，創同期歷史新高。

柏文指出，因台中市文心南廠投入營運，加上去年下半年度開幕的3處據點及今年上半年度投入營運的3處據點顯現更大效益，推升營收表現。

截至今年8月底，「健身工廠」計有43處營運據點，會員人數已逾20萬人，展望下半年，柏文指出，第4季尚有台北市健康廠及新北市新設據點加入營運，提供新的成長動能，同時去年度開幕的8處據點以及前8月陸續投入營運的4處據點維持較高的成長，加上今年又有5處於2015年開始營運場館的設備器材折舊陸續攤提完畢，為柏文下半年營收與獲利持續挹注成長動能。（編輯：鄭雪文）1080925