元大寶華：全球有3大困境 台灣面臨衝擊型經濟

（中央社記者潘姿羽台北25日電）受台商回流影響，元大寶華今天上修台灣2019年經濟成長率至2.3%，不過董事長梁國源示警，台灣是出口導向經濟體，深受國際情勢影響，全球經濟正面臨3大困境，持續拖累成長腳步，而台灣則正處在「衝擊型經濟」難關。

梁國源指出，全球經濟正面臨善變難測的美國總統川普、固守國家資本主義的中國、群龍無首的歐洲3大困境，直接與間接導致當前包括美中貿易戰、全球製造業信心大幅滑落、中國與德國經濟放緩、英國硬脫歐等政經問題四溢。

梁國源表示，目前尚未出現會讓全球經濟一擊斃命的初始衝擊，但多重衝擊相互作用的風險，卻不亞於前者；尤其個別事件對全球經濟產生的負面影響，並非只是線性累加，而是相互影響、加乘，這也將加重政經問題的嚴重程度。

梁國源表示，台灣固然有台商回流拉抬經濟表現，但整體經濟成長依舊平庸，且企業信心下滑程度明顯，市場瀰漫不安情緒，這也反映台灣經濟的不安定情況。

元大寶華綜合經濟研究院今天發布經濟預測，估2019年、2020年經濟成長率分別為2.3%、2.2%，消費者物價上漲率（CPI）則為0.66%、0.83%。

梁國源以「衝擊型經濟」形容當前台灣情勢，他認為，除了國際政經事件的衝擊，國內多重力道拉扯，也讓台灣經濟表現平平。（編輯：林淑媛）1080925