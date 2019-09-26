宏碁資安小金雞10月掛牌上櫃 下半年營收看增

（中央社記者吳家豪台北26日電）宏碁旗下小金雞安碁資訊今天舉辦上櫃前業績發表會，預計於10月下旬掛牌；法人表示，下半年受惠於國內資安顧問服務收入及海外業務挹注，營收可望優於上半年。

資安服務商安碁資訊今年上半年營收新台幣2.72億元，年增逾25%；1至8月累計營收達3.65億元，年增25.3%；毛利率達42%，成本來自軟硬體布建、一線服務人員的人事費用；每股盈餘（EPS）2.64元，優於去年同期的2.35元。

從今年上半年產品線收入占比來看，資訊安全整合性監控及防護服務占75%，資訊安全專業顧問服務占13%，資安平台建置服務占12%。觀察客戶類別占營收比率，政府機構占69%，金融業占16%，一般產業占15%。

法人分析，安碁資訊下半年將認列更多國內政府機構、金融業的資安顧問服務收入，加上9月起有泰國市場業務挹注，看好下半年營收表現將優於上半年；目前國內政府機構的續約率維持在60%，推估海外市場今年營收占比低於1%。

安碁資訊董事長施宣輝表示，資安是未來的大趨勢，但現在的資安和過去差很多，一般人想到的資安是防火牆或防毒軟體，現在的資安是談社交工程，已經進入一個新世代。

施宣輝說，安碁資訊需要持續成長，業務對象除了政府之外，也往其他領域拓展，主要包括兩個領域。第一，從資訊（IT）的資安走向維運（OT）的資安，這部分與未來5G發展有關。第二，希望藉由母公司宏碁的品牌優勢，拓展海外市場，第一站是到東南亞輔導當地的系統整合商，進一步延伸資安服務。

安碁資訊總經理吳乙南指出，包含硬體、軟體與服務在內的全球資安市場規模去年達到180億美元（約新台幣5584億元），年複合成長率約10%；台灣資安市場預估今明年將成長12%以上。

吳乙南表示，去年安碁資訊進入泰國等東南亞市場後，採取技術授權方式與當地廠商合作，已透過合作夥伴布建資安服務，後續將派人駐點進行協同維運；安碁資訊不會在當地建立SOC（資安監控防護中心），而是培養合作夥伴的技術能力，這是與競爭者的主要差異，後續希望複製商業模式到其他東南亞國家。（編輯：蘇志宗）1080926