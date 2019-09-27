中華車：今年台灣內銷目標下修至4.7萬台

（中央社記者韓婷婷台北27日電）中華車今天召開法人說明會，中華車發言人錢經武表示，受到美中貿易戰、主要國家貨幣政策等不利因素影響，今年台灣內銷市場銷售目標預估4.7萬台。

錢經武表示，累計今年前8月台灣四輪事業已銷售3.3萬台，10月Zinger將推改款車型，11月推出Colt Plus的2020年式車款，預計今年全年內銷量約4.7萬台，相較5月法說時的目標5萬台小幅下修，主要是今年車市表現相對疲弱。

在大陸市場部分，東南汽車受到自主品牌大幅衰退及國家新能源車補貼縮減影響，競爭對手加大促銷清庫存、供應商財務危機，出現停產等不利因素影響，導致大陸乘用車市場明顯衰退。

今年東南汽車前8月總銷量為2.8萬台，9月最新發表的DX5車型獲得中國量產車性能大賽緊湊型SUV組綜合冠軍，錢經武表示，期望DX5能創造佳績，預估今年全年銷售目標約5萬台，遠低於去年的8.8萬台總銷量。

至於福建奔馳則相對穩健，錢經武表示，2019年因應中國大陸政府調降增值稅，全系列產品降價銷售，累計前8月已銷售1.8萬台，預估全年內銷約2.8萬台，略低於去年總銷售量2.9萬台。

大陸外銷市場則預估全年目標1000台，累計今年前8月已銷售555台，將持續拓展東南亞等其他市場的外銷機會。

另外，電動二輪事業，目前全省專賣通路預計拓展至50家，充電站布建，配合不同場域停留時間建置不同效率的充電設施。

中華車累計今年上半年內銷二輪車銷售僅1951台，年減達57.4%，主要受到原計畫3月上市的iE125延至7月上市，影響上半年銷售進度；今年全年銷售目標預估1.33萬台，年增估29%。

錢經武表示，首款採用國家快速充電共通規格的普通型電動機車上市後已累積銷售855台。全省專賣通路預計拓展至50家，充電站布建，配合不同場域停留時間建置不同效率的充電設施，規劃今年建置160座，2020年目標250座。（編輯：蘇志宗）1080927