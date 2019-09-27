格芯控侵權ITC要調查 台積電：全力捍衛自主技術

（中央社記者張建中新竹27日電）格芯（GlobalFoundries）控告台積電侵犯專利權一案，美國國際貿易委員會（ITC）今天決定展開調查。台積電表示，格芯侵權指控並無根據，將盡所能反擊並保護自主研發技術。

格芯8月26日分別向ITC、美國聯邦法院德拉瓦分院、德州西區分院及德國杜塞爾多夫地區法院和曼海姆地區法院控告台積電使用的半導體製造技術侵犯其16項專利。

ITC今天決定展開調查，除台積電外，包括聯發科、賽靈斯（Xilinx）、高通（Qualcomm）、Google、安富利（Avnet）等多家廠商也都在調查名單之中。聯發科對此表示，無法評論。

台積電指出，經審視格芯所提的訴訟內容，深信其侵權指控並無根據，對於身為同業的格芯不以技術在市場上競爭，而訴諸毫無根據的法律訴訟行為感到失望。

台積電強調，過去每年投入數十億美元自主研發先進半導體製造技術，建立全球最大的半導體矽智財組合，擁有超過3萬7000項專利，並從2016年起連續3年成為全美前10大發明專利權人。

台積電表示，對於技術領先、卓越製造及對客戶不移的承諾有堅定的自信，將盡所能，以一切可能的方法來反擊，以保護自主研發的專有技術。

法人認為，台積電先進製程技術領先格芯1到2年，且擁有雄厚專利基礎，有助抵擋侵權訴訟，格芯控告侵犯專利權一案，應不致對台積電造成重大影響。（編輯：張均懋）1080927