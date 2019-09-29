台股高檔區間整理 資金轉向低基期避風港

（中央社記者韓婷婷台北29日電）台股大盤逼近11000點高檔區近關情怯，法人表示，現階段除非仰賴iPhone的超額銷售，否則，大盤短期內可能會陷入區間震盪、盤整的機率較高，資金轉向低基期避風港。

台股27日開紅盤，重要權值股表現相對強勢，發揮撐盤作用，部分特定族群也因庫存消化接近尾聲、加以短線需求回溫而出現反彈，不過，隨後盤面賣壓逐步顯現，大盤由紅翻黑，終場以下跌42.31點、收在10829.68點，成交量為1236.64億元。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，最近大盤進入高檔震盪，過去盤面主流多為5G相關以及華為供應鏈，但近期也逐漸步入高檔震盪的格局，以致盤面缺乏較強的亮點支撐盤勢。

在國際情勢上，廖哲宏表示，美中貿易戰消息持續反覆，陰晴不定，市場靜待10月7日談判也增加市場觀望氣氛。由於美中談判持續，現在很難判斷最終結果，但市場震盪是必然的，往後反而必須留意因為貿易戰造成的景氣影響，企業獲利是否會有下修的疑慮。

日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，台股臨近11000點前，短線繼續震盪整理，漲多族群出現拉回，中小型股逢高回檔，5G供應鏈包括散熱、銅箔基板、手機晶片、PA、HDI等族群漲多拉回整理，低基期族群成為資金避風港。

黃俊斌指出，政治不確定性、iPhone發表的後續效應、聯準會降息程度，牽動第4季行情，上述不利與不確定因素逐漸獲得釐清，後續將開始展望明年科技業亮點。

在資金動能上，根據證交所統計，外資從連14買轉為過去2個交易日連2賣後，27日又轉為買超22.36億元，因此近一周仍買超18.04億元，9月以來則仍累積了近900億元。

廖哲宏表示， 因為大盤先前受到外資資金回籠而有所推升，然大盤已趨高點，必須有更多的利多來支撐更多的籌碼買進，現階段除非仰賴iPhone的超額銷售，然後市銷售狀況仍有待進一步觀察。所以，在短期內，大盤可能會陷入區間震盪、盤整的機率較高。（編輯：李信寬）1080929