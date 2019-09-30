傳川普考慮強迫中企下市 亞股走勢分歧

（中央社香港30日綜合外電報導）美國媒體上週披露，總統川普正考慮採取新的嚴厲措施，限制美國在中國的投資，在市場消化這則消息之際，亞洲股市今天呈現分歧的走勢。

儘管美國財政部保證，沒有計劃阻止中國企業在美國證券交易所掛牌，上海和東京股市今天收盤仍下跌。中國明天將展開長達一週的十一國慶連假。

中國明天將慶祝共產黨建政70年，當地股市10月1日至7日休市。不過，香港反送中示威群眾擬定計畫，威脅要破壞慶祝活動。

上海股市今天在部分投資人獲利了結下，收盤下跌，投資人擔心持續超過一年的中美貿易戰升溫，使市場充滿不確定性。

中原證券分析師張剛說：「中美貿易談判充滿波折。」

「你不知道川普接下來的7天會發表什麼言論，或美方那邊會有什麼變數。所以（投資人）已經放低姿態，處於守勢。」

另外，中國今天公布9月製造業採購經理指數（PMI），表現超乎預期，但官方PMI為49.8，這是連續第5個月PMI處於景氣榮枯線以下。

多家美國媒體27日報導，白宮正考慮採取系列措施，將中國企業從美國股市除牌。消息傳來，全球股市應聲收低。

東京股市今天收盤下跌0.56%，上海股市收跌0.92%，雅加達股市收挫0.45%，馬尼拉股市下挫0.51%，新加坡股市收跌0.18%，雪梨股市下滑0.34%，吉隆坡、曼谷和孟買股市也都收黑。

另外，反送中抗議在週末爆發激烈衝突後，香港股市今天開盤下跌，但隨後翻紅回升，收高0.53%。威靈頓和首爾股市也雙雙收紅。台北股市因颱風米塔來襲，宣布休市一天。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）1080930