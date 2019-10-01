台積電法說會17日登場暖身 股價280元創新高

（中央社記者張建中新竹1日電）晶圓代工廠台積電將於17日召開法人說明會，今天股價表現強勁，一度達新台幣280元，續創歷史新高。分析師王兆立認為，市場買盤卡位法說會行情意味濃厚。

台積電8月在蘋果（Apple）與海思7奈米處理器訂單挹注下，營運表現亮麗，營收竄高至1061.17億元，一舉創下單月營收歷史新高紀錄。

市場對台積電先進製程進展隨之更具信心，預期台積電7奈米製程產能下半年都將滿載，明年上半年也將持續供不應求。

晶圓代工市場贏者全拿態勢明確，台積電獨霸地位穩固，法人看好，台積電明年可望獨拿蘋果與海思5奈米訂單。

台積電第3季在旺季效應發酵下，包括智慧型手機、高效運算、物聯網與車用平台銷售可望同步成長，季營收將達91億至92億美元，將季增18%。

台積電先前已預告，第4季在智慧型手機與高效運算強勁需求驅動下，業績應可較第3季再攀高。法人普遍看好台積電17日法說會可望釋出好消息，第4季業績將可改寫歷史新高紀錄。

近期多家外資紛紛調高台積電投資評等與目標價，推升台積電股價走高，今天盤中一度達280元，創歷史新高價，市值達7.26兆元，同創歷史新高。王兆立認為，市場買盤卡位法說會行情意味濃厚。

除製程技術領先，營運前景樂觀，明年業績成長可期，王兆立表示，台積電多次保證未來現金股息不會減少，且改採每季配息，有助吸引壽險等長期投資資金，也是推升股價走高的一大助力。

目前已有多家外資將台積電目標價調高至300元以上，王兆立說，台積電明年起每股將至少配發10元現金股息，若以台積電過去殖利率區間3.2%至3.8%計，台積電股價突破300元關卡或許可以期待。（編輯：楊玫寧）1081001