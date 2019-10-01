更多編輯台推薦新聞：
世界級女高音潔西諾曼辭世 享壽74歲
國際

世界級女高音潔西諾曼辭世 享壽74歲

川普電話門外一章 大學生搶下第一手獨家新聞
國際

川普電話門外一章 大學生搶下第一手獨家新聞

不滿聯賽因中國改時間 法甲球迷場內排西藏雪山獅旗
國際

不滿聯賽因中國改時間 法甲球迷場內排西藏雪山獅旗

日本減輕稅率因應10%消費稅 部分商品不漲
國際

日本減輕稅率因應10%消費稅 部分商品不漲

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

蘋概股領漲 台股重回10900點

最新更新：2019/10/01 14:36

（中央社記者潘智義台北1日電）美股道瓊工業指數上漲96.58點，台股今天隨美股開高走高，由蘋概股領軍大漲137.97點。雖然重回10900點之上，有挑戰「萬一」關卡的氣勢，但法人表示，指數仍可能拉回再攻11000點。

加權指數終場收在10967.65點，大漲137.97點，漲幅1.27%，成交金額新台幣1456.36億元。8大類股當中，機電類股一支獨秀漲最兇，金融類股、塑化類股也上漲，食品類股跌最深。

蘋概股指標台積電收在280元，上漲2.94%，股價續創新高。股王大立光收在4535元，上漲1.91%。蘋果機殼供應商可成收249.5元，大漲6.17%。受話器、揚聲器廠美律收157.5元，上漲3.62%。

被動元件族群漲勢凌厲，禾伸堂收在100元漲停價，國巨收268元，大漲8.72%。華新科收183元，上漲4.87%。

發光二極體（LED）族群方面，隆達收17.3元，大漲7.79%。晶電收26.25元，大漲8.25%。背光模組廠瑞儀盤中來到126.5元，一度大漲6.75%，但卻收在119.5元，終場小漲0.84%。

群益投顧分析師廖健佑表示，短線指數雖有挑戰「萬一」關卡的機會，卻難真正突破，在雙十連假、美中貿易談判等不確定因素下，指數未來不排除先回測10800點、10700點之後再漲，投資人逢低承接，再蘊釀上攻力道。

廖健佑指出，今天盤面的焦點一是蘋概股，一是低基期的被動元件、發光二極體（LED）族群，蘋概指標股台積電、大立光上週五並未收在最高點，且台積電連漲3天都形成跳空缺口，但今天依然續漲，大型權值股的動向也反映大盤近期在10800點、10900點之間震盪，必須不斷測試後，才有上攻的機會。

他認為，除蘋概股受惠新機銷售之外，落後補漲的被動元件、LED族群即便股價不低，但籌碼乾淨，所以有機會大漲。（編輯：楊凱翔）1081001

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報