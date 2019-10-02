違法商業住宅當一般住宅賣 公平會開罰業者

（中央社記者潘姿羽台北2日電）業者將違法商業住宅作為一般住宅銷售，不知情消費者若聽信廣告話語而購入，可能導致權益受損；公平會委員會議今天便因台北市建案「大直匯」廣告不實，開罰建商與代銷共新台幣120萬元。

公平會今天委員會議會後發布新聞稿，指出昌鑫建設公司及璞石公司銷售建案「大直匯」時，對於使用分區為商業區的建案，在臉書粉絲專頁廣告使用一般住宅用語，容易讓消費者產生誤解，並在資訊不足的情況下，做出交易決定，已違反公平交易法第21條第1項規定，公平會因而處昌鑫建設公司80萬元罰鍰、處璞石公司40萬元罰鍰。

台北市政府地政局日前向公平會反映，昌鑫建設公司及璞石公司銷售的建案「大直匯」，廣告訴求建案為住宅使用，但建案的使用分區是「商業區」，僅供一般商業使用，不得做為住宅使用，疑涉廣告不實。

公平會展開調查後發現，昌鑫建設公司及璞石公司在104年開始經營「大直匯」臉書粉絲專頁，廣告內容使用「花園城堡」、「住居」、「居家」、「智慧生活」、「智慧家庭」、「家裡」、「不在家的時候」、「到家前」、「一個人住」、「兩個人住」、「小家庭」、「人文雅居」、「生活」、「『家』的溫暖」、「在蟲鳴鳥叫中醒來」、「自慢生活」、「豪宅」、「居所」等用語，會讓一般民眾有這個建案可以作為住宅使用的印象。

然而公平會洽詢台北市政府都市發展局後，得知依照北市府105年11月9日公告實施的「修訂台北市『基隆河（中山橋至成美橋段）附近地區土地使用分區與都市設計管制要點』（北段地區）內商業區、娛樂區規定計畫案」，都市計畫書明訂建案「大直匯」所在的商業區，不允許作為住宅使用。

台北市政府也在106年發布裁處作業原則，對於上述地區違法使用者，將依違反都市計畫法第79條第1項規定，分階段處以罰鍰、限期停止違規使用，或停止供水、供電等。

公平會指出，建案銷售廣告的描述用語，對於消費者決定是否購屋的影響非常大，而規範建物用途的相關法令，更攸關消費者購買建案後，能不能合法使用；如果買方得知建案作為住宅使用，有遭處罰鍰、停止違規使用、停止供水、供電等風險，自然會影響購買的意願。

公平會強調，建案「大直匯」臉書粉絲專頁建案廣告對於使用分區為商業區的建案，卻使用一般住宅用語，廣告內容及用途都與事實有極大差距，而且差距超過一般大眾所能接受的程度，足以引起一般大眾錯誤的認知或決定，屬於虛偽不實及引人錯誤的表示，公平會因而認定廣告不實，決議開罰。（編輯：林興盟）1081002