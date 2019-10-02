5G元年即將啟動 吳政忠：將成全台第4公路網

（中央社記者吳柏緯台北2日電）台灣即將邁入5G元年，行政院政務委員吳政忠今天表示，5G會成為陸海空之外的第4條公路網，除了強化基礎設施外，範圍涵蓋全部國土，可弭平城鄉落差。

2019科技論壇今天上午登場，以時下最熱門的5G為主題，探討進入5G時代後，台灣產業轉型與各類應用的新契機。

行政院政務委員吳政忠出席開幕致詞時表示，4G是將「人與人」串聯起來，但5G是連接「人與物」，而且即時不會延遲，將大幅改變生活方式。

5G發展近年在世界各國都是熱門議題，吳政忠觀察，5G將會帶來兩種不同突破。

第一，導引創新的商業模式、開拓商業藍海，很多產業現在沒有但未來會出現。吳政忠說明，在4G時代，商業模式是B2C（Business to Consumer）、B2B（Business to Business），但是5G創造的商業模式是B2B2X，第一個B是電信業者、第二個B是各種可能的企業，X則是消費者、法人或政府單位。

吳政忠分析，第二個B的涵蓋非常廣，生活中的食衣住行都有可能，最快想到的可能是AR、VR的娛樂服務。此外，智慧醫療也是其中之一，例如一名在台北醫生，透過5G技術，可以在網路零延遲與穩定情況下，與蘭嶼醫療人員合作，為病人開刀。

他進一步說明，目前台灣的第二個B已經有40幾間公司參與，而且數量會越來越多。

中華電信總經理郭水義致詞時提到，垂直場域整合需要由電信業者與各行各業合作，進一步發展不同的創新應用，他強調中華電信會協助進行B2B2X營運模式，並建設5G頻譜與網路服務，帶動未來5G發展。

至於第二個突破，吳政忠說，5G將會變成社會的基礎設施，目前台灣資源往都市集中是事實，但是國家發展必須同時重視國土均衡發展，以日本為例，他們5G釋照時同時要求電信公司除了人口均勻覆蓋外，地區也要均勻覆蓋，不能讓偏鄉沒有基礎設施。吳政忠形容，未來5G會成為路、海、空之外的第4條公路網，任務是要覆蓋整個國家，而不是只在都市。

除了政府部門外，今天的論壇也有不少業界人士參與並發表演說。中華電信技術執行副總林國豐以「5G的挑戰與因應」發表專題演講時提到，中華電對5G的目標是鞏固市場地位、提升用戶體驗、創新應用服務、鏈結垂直領域，但目前就要面臨「5G技術標準還沒完備就要面對市場」挑戰，林國豐建議，現階段聚焦高速度（eMBB）服務推展；5G時代應以開放平台廣納合作夥伴，建構跨領域生態圈、結合垂直產業。

吳政忠強調，5G不只是一種技術，而是肩負改變社會任務，是未來重要的藍海，其中最重要的「第二個B」，要靠大家一起努力發掘、打造。（編輯：林淑媛）1081002