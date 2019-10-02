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信邦9月營收17.09億元 連7個月創新高

最新更新：2019/10/02 20:01

（中央社記者韓婷婷台北2日電）電子零組件廠商信邦自結9月合併營收新台幣17.09億元，月成長0.15%，年成長13.3%，為今年3月以來連續第7個月改寫單月營收歷史新高。

信邦表示，9月營運的增長，主要來自通訊及電子週邊產業銷售較8月成長。累計前9月MAGIC 5大產業銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長14.32%、汽車產業成長2.96%、綠能及節能產業成長39.71%、工業應用產業成長19.59%、通訊及電子週邊產業成長4.26%。

信邦第3季合併營收51.16億元，較第2季成長4.62%，與去年同期相比成長16.18%，創單季歷史新高；累計前3季合併營收140.61億元，較去年同期成長17.69%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售占集團營收75.79%；連接器及零組件銷售占24.21%。

在產業別的銷售分布方面，綠能及節能產業占28.09%、工業應用產業占28.05%、通訊及電子週邊產業占合併營收26.47%、醫療及健康照護產業佔9.03%、汽車產業占8.36%。（編輯：張均懋）1081002

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