台灣高房價空屋又多 楊金龍認同持有成本太低

（中央社記者潘姿羽台北3日電）中央銀行總裁楊金龍今天於立院財委會列席備詢，談及台灣高房價議題，他認為，供需面、制度面都有問題，且房屋持有成本太低，均是影響因素。

立法院財政委員會今天邀請中央銀行總裁楊金龍率所屬單位主管暨財金資訊公司董事長列席業務報告，並備質詢；除了全球與台灣經濟情勢，房市也是立委關注的問題之一。

時代力量立委黃國昌詢問，據業者資料，房價指數不斷攀升，「台灣高房價的問題出在哪裡？」楊金龍回應，制度面有問題，供需面也存在矛盾，特別是房價走高，但空屋還是很多。

黃國昌接著指出，台灣房屋持有成本太低也是影響因素，楊金龍說：「我也是這樣看法。」

其實央行報告內容便寫到，若政府相關單位分別由需求面、供給面與制度面，推動健全房市措施，將有助金融體系穩定；楊金龍今天進一步強調，從稅來著手，也許會比較好。

以需求面而言，央行指出，採行租稅與針對性金融措施，有助於抑制投機炒作與囤屋，供給面可運用政策組合工具，提供民眾多元住宅選擇，如內政部與地方政府興建合宜住宅、擴增社會住宅與推動都市更新政策，均有幫助；此外，持續改善不動產相關制度缺失也很重要。（編輯：楊凱翔）1081003