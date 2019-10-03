台灣醫療新創團隊前進波士頓 獲逾億美元商機

（中央社記者吳柏緯台北3日電）科技部率領12個台灣醫療新創團隊前進美國波士頓醫療科技展，不但進行180場次的媒合，並創造1.25億美元的合作商機，成果豐碩。

科技部的台灣科技新創基地（TTA），帶領12個新創團隊赴美國波士頓參加The MedTech Conference 2019。駐波士頓台北經濟文化辦事處處長徐佑典指出，波士頓是全球醫療科技產業重要據點，全球20大藥廠有18家在此設立據點，非常樂見台灣優秀的生技醫藥團隊開拓新市場。

科技部表示，為了協助科技新創連接全球產業生態圈，透過TTA將大學研究成果商業化，並促進國際人才、新創公司與台灣科技產業建立互利的夥伴關係。

12個新創團隊除了參與展會，並在劍橋創新中心（CIC）舉行Taiwan Tech Arena Demo Day，與美東重要的醫療科技大廠、學研機構，進行180場次的商機媒合，並獲得高達1.25億美元的合作商機。

科技部進一步說明，這次生醫新創在美東發光發熱，特別在智慧健康醫療檢測及創新醫材，獲得醫療大廠的賞識。

根據科技部提供的資料，由聿信醫療開發的人工智慧結合呼吸監測、聲音辨識技術，受到美國食品藥物管理署、美國麻醉醫學會、美國牙醫學會及美國軍方先進醫療局的賞識，獲得臨床試驗評估與商機合作的機會；由鉅怡智慧開發的AI臉部辨識偵測心跳與疲勞的系統，獲得美國惠普公司及喬山健康器材的雲端智慧系統合作。

科技部說明，這是駐波士頓台北經濟文化辦事處科技組首度舉辦生醫科技媒合活動，吸引超過百人參與，盼藉此打入當地的生醫創投圈。（編輯：張均懋）1081003