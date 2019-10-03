中華獨董協會理事長：應建立獨董權責平衡制度

（中央社記者潘智義台北3日電）中華獨立董事協會理事長駱秉寬今天表示，上市櫃公司財報不實，獨董需負推定責任，須舉證自清，但簽證會計師卻由他人舉證有故意或過失責任，才需承擔法律責任。他認為應建立獨董權責平衡的制度。

駱秉寬指出，從日商百尺竿頭公開收購樂陞股票違約交割案爆發以後，上市櫃公司獨立董事辭任人數大增，樂陞當時的獨立董事陳文茜、尹啟銘、李永萍都是名人，雖然他們事前並不知道樂陞前董事長許金龍違法，自己對違約案也使不上力，但仍面臨官司纏訟，甚至有人財產一度遭假扣押。

日商百尺竿頭原本在2016年5月31日公開收購樂陞公司股票並成交，但到了交割期限8月30日，百尺竿頭卻拒絕依約匯款，公開收購案因而破局，並造成違約。

依金融監督管理委員會證券期貨局當時的說法，樂陞案涉嫌觸犯證券市場的詐欺罪，包括公開收購的公開說明書不實，以及財報不實。

駱秉寬解釋，上市櫃公司財務報告不實，或公開說明書不實，獨立董事需負推定責任，必須舉證自清，但簽證會計師卻由他人舉證有故意或過失責任，才需承擔法律責任，造成獨立董事的權責失衡。

他說，應建立獨立董事權責平衡的制度，以香港為例，獨立董事遇到類似事件，先交由行政審查，由懲戒委員會決定是否懲處，不須一開始就直接面臨法律訴訟；其實在台灣有不少獨立董事在訴訟過程選擇和解，支付龐大賠償金，避免長期纏訟的困擾。（編輯：黃國倫）1081003