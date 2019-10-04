日商深切希望台加入CPTPP 食品進口管制成難題

（中央社記者潘姿羽台北4日電）日本工商會今天發布2019年白皮書，並對台灣政府提出6大建言，內容指出，日商「深切希望」台灣加入CPTPP，也因此，希望台灣修改日本產食品進口管制等規範。

台北市日本工商會2019年白皮書以「在令和時代下讓台日商業關係更加密切」為主題，內容圍繞6大建言，其中包含「深化台日間國際合作」、「廢除對日本產食品的進口管制措施」。

日本工商會表示，以民間企業的立場，「深切希望」台灣能加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），或與日本締結經濟夥伴協定（EPA）、自由貿易協定（FTA）。

有鑑於此，日商也建議，台灣政府應該基於科學根據，進行冷靜且正確的判斷，早日實現廢除進口管制的措施；日本311大地震已經過了8年，截至目前，進口至台灣的日本食品沒有任何一件超過輻射安全標準值，然而因為先前公民投票結果，台灣持續對日產食品進行進口管制，日系企業對此感到十分遺憾。

國發會主委陳美伶今天代表台灣政府接受日本工商會遞交白皮書，她致詞時也說，台灣政府持續改善投資環境，而在福島等5縣食品進口、農產品關稅調降等議題，她知道業者有更多期待，現階段因台灣國情、社會氛圍或經貿談判等因素，暫時難有所突破，台灣政府充分瞭解日方的立場，也會持續予以關注，相信只要開始、就會有進度，並期盼盡快能夠開花結果。

此外，日本工商會也提到，為了因應美中貿易戰所造成的經濟影響，台日雙方當務之急是建構新的國際供應鏈，希望政府研擬推動台灣企業與在台日商合作投資第三國的具體支援政策、優惠措施，如稅賦減免等。（編輯：黃國倫）1081004