美經濟數據不佳刺激降息預期 亞股收盤漲跌互見

（中央社香港4日綜合外電報導）美國本週發布連串經濟數據令人失望，加深全球最大經濟體降溫的疑慮，投資人戒慎等待今天稍晚將發布的美國重大就業報告，亞洲股市收盤漲跌互見。

另一方面，香港政府今天宣布5日零時起實施禁蒙面法，以防止持續數月的反送中暴力衝突繼續延燒。但消息引發示威者再度走上街頭抗議，港股收盤應聲重挫，由地產類股領跌。

過去幾年多數國家經歷經濟成長減緩，但美國逃過一劫；如今美國製造業活動和民間新增就業人數遠不如預期，顯示美國經濟正感受到持續已久的美中貿易戰帶來的衝擊。

昨天所公布、相當重要的美國服務業數據更降至3年來最低水準，同樣不如預期。這使得市場熱烈期待，美國聯邦準備理事會（Fed）將在本月政策會議宣布今年第3度降息。連2天重挫超過1%的美國股市也應聲翻紅。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「美國經濟活動加速減緩，將加深聯準會對企業信心和投資的擔憂，可能促使央行採取明顯的政策回應。」

東京股市今天收盤上漲0.3%，雪梨股市收高0.4%，威靈頓股市收漲0.7%，台北股市收高0.2%，馬尼拉股市收盤勁揚2.1%，雅加達股市也收紅。

不過，香港今天收挫1.1%，首爾股市收跌0.6%。孟買股市同樣收挫1.1%，因印度央行下修經濟展望。新加坡、曼谷和吉隆坡股市也全數收黑。上海股市因假日休市。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1081004