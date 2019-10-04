台灣Pay累計交易金額478億元 目標2020年破千億

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）台灣Pay今天舉辦成果發表記者會，累計至今年8月底，綁卡數達917萬張，總交易金額攀升至新台幣478億元，年增3倍；財政部次長阮清華表示，目標2020年底前，累計交易金額要突破千億元大關。

阮清華說，因為名稱的緣故，台灣Pay常被誤以為是與民間支付業者一樣的支付工具，但實際上，台灣Pay本質是一個平台，是政府為「掃碼式（QR Code）行動支付」打造的基礎建設，整合現行一個業者一種QR Code條碼的混亂情形，建立QR Code共通支付機制。

阮清華表示，透過QR Code共通支付機制，各種支付卡，如金融卡、信用卡都可藉由台灣Pay這個平台，提供轉帳、購物、繳費等多樣功能給民眾使用。財金公司董事長林國良形容，可將台灣Pay想像成政府興建的高速公路，在上面，貨車、客運都可安全上路。

財金公司統計，台灣Pay從2017年9月推出綁定金融卡功能開始至今年8月底，綁卡數已達917萬張卡，累計總交易金額達478億元；目前參與的金融機構多達28家、農漁會257家，預計今年底，板信、元大、台中銀、台中二信、新竹三信、基隆一信等6家金融機構也將加入。

財金公司表示，為使電子支付及電子票證業者也能加入，已在規劃建置「電子支付跨機構平台」，現已與9家電支電票業者簽署合作備忘錄，未來將提供各支付業者快速的後端款項結算服務，也有助提升支付交易安全及效率。

財金公司指出，目前可以「台灣Pay QR Code共通支付」的費用，包括水電、瓦斯及電信費等逾2600項，可使用「台灣Pay」商家也超過8萬家，包括4大超商、屈臣氏、鬍鬚張、建國花市、麥味登、頂好及Jasons等，同時，全聯、路易莎也即將導入使用。

另一方面，阮清華表示，「台灣Pay QR Code共通支付」實際上就是一個國家級的支付標準，目前正在申請商標權，正在思考比照日本、新加坡等國做法，更名為「TWQR」，打造台灣自家的專屬支付碼；不過這還要等商標權順利申請通過，並經跨部會討論後才能定案。

財金公司副總經理陳曉玫補充，台灣Pay最重要的精神在於落實普惠金融，除了打造共通平台，更重要是填補市場機制的不足，例如綁定金融卡進行支付，讓沒有信用卡或不愛使用信用卡的族群也能使用服務；統一QR Code標準，也大大降低銀行、店家的建置及導入門檻，有助中小型金融機構、店家接近使用。（編輯：趙蔚蘭）1081004