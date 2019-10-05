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投顧看好美食-KY復甦 晶華營運穩健

最新更新：2019/10/05 11:06
時序進入第4季，投顧評估觀光股營運，認為晶華（不受陸客來台限縮影響，營運穩健。（取自晶華酒店官網）中央社記者江明晏傳真　108年10月5日
時序進入第4季，投顧評估觀光股營運，認為晶華（不受陸客來台限縮影響，營運穩健。（取自晶華酒店官網）中央社記者江明晏傳真　108年10月5日

（中央社記者江明晏台北5日電）時序進入第4季，投顧評估觀光股營運，認為晶華不受陸客來台限縮影響，營運穩健，也看好美食-KY在中國業績逐步回溫，門市升級將帶動明年獲利。

隨美食-KY在中國業績逐步回溫，投顧看好，門市升級將帶動2020年獲利率復甦，美食-KY今年推出85度C第三代店，座位區全數翻新，目前在中國有6間新店型，在新門店改裝帶動下，單店營收較改裝前成長15至20%，而2020年美食-KY將加速推動新店型，有助推升後續營收成長動能與獲利。

投顧也指出，美食-KY8月中國營收表現已連續3個月改善，在行銷活動及新產品帶動下，預估第4季中國營收將年增2%，終結連5季衰退，加上美國今年下半年新增更多據點，認為今年營益率已在第2季落底，預估第3季與第4季將逐季攀升。

針對國內飯店股，投顧評估陸客來台限縮對晶華影響有限，中國旅客占晶華客源10%、捷絲旅6%，占比不大，在政府推出秋冬旅遊補助下，陸客限縮衝擊可控。

投顧也看好，晶華海外事業交由IHG經營，未來獲取穩定授權費，目前Regent海外據點共有5間，2020年計畫新增3間，未來希望拓展至25家。獲利部分，推估2019年RHW（Regent Hospitality Worldwide）認列利益估計落在100萬至200萬美元。

晶華旗下捷絲旅今、明年持續拓點，2018年共7個據點，客房數總計758間，今年第2季新增新北三重據點，客房數95間，總客房數達853間，年增12.5%，營運第一個月稅後淨利為正。展望後市，新據點為台南十鼓，位於奇美博物館附近，房間數120間，預計明年第3季營運。

而時序進入第4季，先前熱度激增的手搖飲股暫歇，法人指出，因北半球時序進入秋冬，手搖飲需求轉淡，但仍看好六角2020年在東南亞、日本、澳洲市場的擴展，不過須留意近期陸客來台縮減與香港反送中抗爭衝擊餐食授權進度的影響。（編輯：鄭雪文）1081005

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