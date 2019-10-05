越南投資進入收割期 得力9月營收刷新高

（中央社記者潘羿菁台北5日電）越南投資進入收割期，布廠得力公告9月營收10.12億元，首次站上10億元大關刷新高，推升第3季營收27.58億元，同樣創下新紀錄，第4季營收有望再墊高，二度刷新成績。

得力9月營收10.12億元，年增23.6%，月增8.9%；第3季營收27.58億元，年增15.8%，季增10.5%。累計今年前9月營收74.92億元，較去年同期成長14.2%，全年營收可望站上百億元，創新紀錄。

近年得力產能重心加碼越南與大陸，越南部分，平陽布廠進入開花結果階段，二、三期計畫在去年底、今年初陸續投產，隨著工人學習曲線縮短拉抬稼動率上揚，9月達到滿載，貢獻營收開出紅盤。

目前只要在越南有產能，都是品牌客戶優先下單的對象，由於越南產能供不應求，法人預期，得力今年平均接單價格有望上揚，毛利率上升，下半年為出貨旺季，屆時的獲利狀況也備受期待。

此外，曾經位居北美運動品牌第三大的UA，先前受到運動通路業者破產波及，不過近年重新整頓，採購量逐步回溫，也帶動得力訂單跟著增溫，法人估計，UA下單給得力採購量年增逾10%，是單一最大客戶。

今年得力營運有望豐收，公司持續擴增產能，包括8月公告在越南平福省興建成衣廠，最快要到明年下半年投產貢獻營收；另外子公司得發，在大陸安徽省安慶市新建產能，同樣在明年完工。（編輯：鄭雪文）1081005