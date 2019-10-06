jpp-KY攻新航太特殊製程認證 並募4億元資金

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）機構件供應商jpp-KY預計今年底申請新Nadcap航太特殊製程，並募集新台幣4億元資金，因應發展航太應用。

jpp-KY指出，公司擁有AS9100、Nadcap非破壞性試驗、焊接、化學皮膜、以及TS16949等航太和汽車的生產製程認證。在航太領域，jpp-KY航太新廠將完工，預計今年底開始申請新的Nadcap美國航太特殊製程熱處理及陽極處理的製程認證。

jpp-KY去年底收購法國Agiliteam集團的兩家航太精密零組件ADB及LUTEC公司，跨足航太精密車銑加工零組件，目前航太產品占jpp-KY整體營收突破3成以上。Jpp-KY也瞄準航太維修市場，預期明年2020年將有初步進展。

因應美中貿易戰，以及發展航太產業的計畫，jpp-KY董事會日前決議，擬辦理2億元無擔保可轉換公司債，以及420萬股的現金增資，合計約可募集4億元資金，用以償還銀行借款、充實營運資金，為明後年的發展計劃做好準備。

jpp-KY自結9月合併營收1.24億元，較8月1.25億元略減0.3%，比去年同期1.18億元增加5.38%，累計今年前9月自結合併營收10.93億元，較去年同期9.12億元成長19.79%。（編輯：鄭雪文）1081006