科技股回溫美中變數淡化 台股第4季展望正向

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）台股上週週線上漲64.8點，股王大立光9日法說會。展望後市，法人預期科技股可回溫，美中變數影響淡化，第4季展望正向，台股下檔有限，美股財報將是10月中旬股市重要觀察點。

台股加權指數4日收在10894.48點，上漲18.57點，成交值新台幣1221.48億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超27.68億元。

台股上週週線上漲64.8點，漲幅約0.6%。產業指數週線漲幅以光電類指數上漲2.09%最大，跌幅以水泥類指數下跌2.07%最大。

本週電子科技上市櫃法說陸續登場，包括8日南亞科、9日大立光等。

展望台股後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近日科技股有回溫跡象，此外iPhone新機上市之後，需求比預期好，產業鏈陸續傳出上修；加上美中談判未有破局跡象，華為供應鏈持續在新機推出後有好的氛圍，科技股氣勢回溫，持續備貨力道也可能讓今年下半年比實際需求更好。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，指數近期在量能不足，加上受套牢賣壓箝制影響下，仍難以突破1萬1000點關卡，不過各期均線相繼揚升，仍具再攻機會。

展望第4季，廖哲宏指出，美中談判結果可能對股市影響已在淡化，廠商為躲避立即的關稅衝擊，也持續提前備貨，轉單和「去美化」效應發酵，也讓產業今年下半年生產訂單優於預期，因此第4季展望正向，台股下檔有限，不過須留意明年第1季淡季現象。

林佳興指出，目前市場依舊圍繞在美中貿易談判、美國聯準會（Fed）降息預期、人民幣貶值等議題，市場對美國總統川普的反覆態度已趨淡，盤面回歸經濟數據研判未來是否持續降息，預估股市資金動能無虞，系統性風險不大。美國財報表現將是10月中旬股市重要觀察點。

觀察題材表現，廖哲宏表示可留意iPhone新機需求，近期供應鏈上修，中期不悲觀。其次明年華為力推5G機種，預期5G晶片與更高階主機板將受惠。此外伺服器產業明年成長力道可望再增強。

在傳產族群，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，可關注進入旺季的水泥相關族群，另外電動腳踏車、汽車電子化及紡織成衣轉單等也可留意。

林佳興分析，第4季產業聚焦在iPhone新機銷售，相關供應鏈正面看待。明年迎接5G時代來臨，相關產業可望受惠。（編輯：鄭雪文）1081006