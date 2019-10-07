台北紡織展登場 業界大咖到場加持

遠東集團董事長徐旭東相當了解媒體需求，主動跟一旁的台塑集團總裁王文淵提議握手讓攝影拍。中央社記者潘羿菁攝 108年10月7日

（中央社記者潘羿菁台北7日電）台北紡織展（Titas）今天開幕，今年參展廠商423家使用逾1000個攤位，創下開展規模之最，經濟部次長王美花表示，台灣紡織業不斷超越自己，從設計、環保與技術創新，宛如科技業，是台灣值得驕傲的產業。

Titas向來是台灣紡織產業年度重要盛會，產業大老包括遠東集團董事長徐旭東、台塑集團總裁王文淵、聚陽董事長周理平、南紡董事長侯博明與力麗集團董事長郭紹儀、廣越總經理吳朝筆等重量級大咖參與盛會。

有趣的是，徐旭東很了解媒體需求，主動跟王文淵說，「我們來握個手讓攝影拍」，吸引鎂光燈閃個不停。

王文淵提到，猶記得徐董曾經介紹遠東製作的內褲很好，徐旭東快速反應說，「來來來，我看你內褲穿什麼」。兩人互動讓現場增添不少輕鬆氣氛。

紡拓會董事長詹正田表示，過去紡織業被稱為夕陽產業，然而放眼全球國際賽事，Nike、Adidas贊助的球隊球衣，多半是台灣紡織業供應，在機能布料紡織產業，台灣廠商堪稱位居龍頭地位。

詹正田進一步提到，自動化與智慧化生產是當前趨勢，今年展覽也邀請紡織設備廠商共襄盛舉，希望大家一起努力讓台灣紡織業邁入工業4.0。（編輯：蘇志宗）1081007