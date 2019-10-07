降低純網銀流動風險 金管會將建置即時監理系統

金管會主委顧立雄接受中央社專訪時指出，純網銀的存款流動性風險高，必須透過「即時監控」機制，確保純網銀有足夠的流動準備金，避免擠兌風險，金管會擬運用金融監督管理基金，建置「即時監理」系統。中央社記者施宗暉攝 108年10月7日

金管會主委顧立雄專訪（中央社記者劉姵呈台北7日電）純網銀將於2020年開業，監理也要跟上金融數位轉型應戰，金管會主委顧立雄透露，為加強監控流動性，擬運用金融監督管理基金，建置「即時監理」系統，未來還可望納入銀行與保險業。

金融監督管理委員會7月底公布3家純網銀執照名單，將替台灣金融創新注入活水，不過，純網銀雖然能提供便利優惠的金融服務，但也可能衍生與傳統銀行不同的風險與監理問題。

顧立雄接受中央社專訪時表示，因為純網銀沒有營業據點且24小時營運，相對傳統銀行客戶一定要去現場排隊領錢，純網銀的用戶隨時隨地只要打開手機，透過網路轉帳就能立刻把存款轉走，純網銀的存款流動性風險更高，所以必須透過「即時監控」機制，確保純網銀有足夠的流動準備金，避免擠兌風險。

根據銀行局先前表示，純網銀流動性準備規範與一般銀行相同，包括央行規定的流動性準備須達10%、還有金管會規定的流動性覆蓋率（LCR），以及淨穩定資金比率（NSFR），均分別須達100%。

顧立雄指出，3家純網銀將於2020年第二季開業，目前正在積極建置資訊系統，金管會也藉由這個契機，著手進行建置「即時監理」系統，交由中央存款保險股份有限公司負責資訊系統對接；由於建置即時監理系統會是一個很大挑戰，金管會預計跟行政院主計總處爭取運用年約新台幣5億元的「金融監督管理基金」，編列預算進行「監理的數位轉型」。

他進一步解釋，網銀的原始資料（raw data）可放到「資料倉儲」、又稱作資訊的中央儲存庫中；接著這些資訊就可以作大數據分析（big data），在既有申報標準要求下，擷取資料作出報表。如此一來，不但可避免登錄過程中的人工錯誤，又能符合監控效能、即時支援決策。

顧立雄坦言，過去銀行的通報系統因採人工、EXCEL報表的方式呈現，資料形成過程會有很大的問題與風險，「萬一小數點一開始就錯了，之後每個報表就會一路錯到底」，主管機關未必能充分掌握。

而且，他強調，發生問題卻只能仰賴業者來通報，有點太晚了，因此必須要有一個「即時對接」的概念。簡單來說，「以後就會變成我們主動發現他們的問題，而不是等他們申報過來，再來解決。」

顧立雄說，為了趕上數位金融時代，「即時監理」系統的短期目標先從純網銀入手，中長期會陸續納入到票券，再擴展到全部的銀行及保險業，不過中間牽涉到很多細節上的設計，像是保險業重點就會放在核保理賠業務。

此外，針對純網銀董監事派任原則問題，他重申，「金金分離」的辦法與兼職原則的規定，並不是在同意純網銀籌設後才頒布，因此，網銀業者並「沒有豁免」金金分離的適用。

顧立雄舉例，顧及競業及營業機密問題，一個人不可能在聯電上班、同時又在台積電上班，但他沒有禁止在台積電離職後，再去聯電上班的情形。他說，「要派金控或其他子公司的人都可以，或甚至是要派銀行的人，但絕不能是現在在數位金融部門的人。」（編輯：林孟汝）1081007