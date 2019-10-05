媲美星港吸高資產客戶 顧立雄：商機不拱手讓人

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北5日電）因應台商回流、香港反送中效應，金管會年底將端出「媲美星港財管方案」。金管會主委顧立雄今天表示，發展具有台灣特色的理財商品，可吸引更多高資產客戶來台，商機不能拱手讓人。

隨香港反蒙面法施行，近日香港「反送中」抗爭急劇升溫，金融監督管理委員會主委顧立雄今天接受中央社專訪表示，國銀在香港業務主要以企業金融為主，沒有個人金融部分，根據目前掌握，國銀在香港子行營運皆未受影響；不過，衝突情勢恐愈來愈烈，後續還是要密切觀察。

根據金管會最新統計，國內金融業在香港曝險金額到6月底為止達新台幣1兆282億元，7月底總曝險金額降至9934.96億元，8月底最新數字則小幅增加10.89億元至9945.85億元，保持在兆元關卡之下。

顧立雄表示，國銀一旦發生經營上的重大變化，會立即藉通報機制通報金管會，平時也有統計數據定期回報。金管會短期除關注金融業（銀行、證券及保險），尤其是國銀在香港運作是否受到衝擊；長期則關注反送中抗爭，是否危及香港金融中心地位。他說，「目前觀察，長期香港勢必會產生影響。」

此外，有許多學者指出，相較台灣，新加坡較有可能取代香港躍升為亞洲金融中心，顧立雄也證實，有聽到些訊息指出，香港已有些資金移往新加坡。

顧立雄坦言，「台灣要取代香港的地位有難度」，如果以國際金融業務分行（OBU）為例，首先，香港、新加坡和台灣三地稅制很明顯不同，香港，新加坡在稅務上有很大的優勢，包括資本進出、對外匯管制等，香港幾乎是完全開放、沒有限制。

「英語環境是星港的另一優勢」，顧立雄說，因為境外金融中心所有銀行總部、亞洲總部都要設置在這個地方，英語環境就會變得很重要。「我們也很認真在推動雙語，像是證交所的年報財報、重大資訊揭露，中英文都要有，不然外資看不懂，法規頒布也沒辦法作整體性理解。」不過，目前最多只能做到書面有雙語，但在溝通交談上，的確還是要加強。

儘管如此，顧立雄也認為，台灣仍有許多優勢，包括第一，台灣有很多資金停泊在國外；再者，高資產客戶以及外資對台灣的資本市場很有興趣；第三，台灣還有空間可以開放理財商品，可發展對高資產客戶理財需求。

他也提到，近來已討論美僑商會、歐僑商會、金融總會與銀行公會的建議事項，而為補足台灣的不足之處，除盤點開放與未開放事項外，也向香港銀行、證券業者進行了解，並比較差別。

顧立雄說，目前已盤點出15項要開放的商品，其中有7項是金管會可以自己決定的；但另外有8項涉及匯率相關的商品，因此還是需要與中央銀行洽詢，進行評估與討論，年底前會定案。

根據了解，銀行界呼聲最高的商品，包括開放境外結構型商品連結台股或連結國內利率、匯率金融商品、反浮動利率金融債券等，都是眾所矚目的理財商品。

台灣曾多次喊出亞洲金融中心的政策願景，至今仍是口號，但顧立雄表示，此次剛好搭上台商回流、香港反送中等效應，除了以保障消費者的權益著想之外，也要針對高端理財客戶的需求，發展出一套具有台灣特色的方案，「總不能全部拱手讓人，要提出具有前瞻政策性的作為。」

總體來說，顧立雄強調，要開放高端理財的金融商品，不管是在既有的OBU，或是擴大到外匯指定銀行（DBU），最後再開放到一般民眾，都要建立在風險可控的基準上，才是金管會最關切的。（編輯：趙蔚蘭）1081005