尹崇堯代理南山壽董事長 顧立雄：勿把獨董當花瓶

金管會10月將對南山人壽代理董事長尹崇堯面試，金管會主委顧立雄（圖）表示，金融業等公司都是拿投資人或保戶的錢來運用，除了要有良善的公司治理，在董事會結構方面，要有獨立董事，就要讓獨董發揮該有的功能，不要老是想著讓獨董當「花瓶」。中央社記者施宗暉攝 108年10月7日

金管會主委顧立雄專訪（中央社記者吳佳蓉、劉姵呈台北7日電）金管會10月將對南山人壽代理董事長尹崇堯面試，金管會主委顧立雄表示，金融業等公司都是拿投資人或保戶的錢來運用，除了要有良善的公司治理，董事會要能發揮職能外，董事長更不能把獨董當「花瓶」。

南山人壽斥資百億的新系統「境界」去年9月上線後，不斷發生保單停效、投資型保單下錯單等狀況，金融監督管理委員會9月出手重罰新台幣3000萬元外，也下令南山人壽董事長杜英宗停職2年。

南山人壽董事會決議，改由大股東尹衍樑獨子、年僅36歲的尹崇堯代理董事長一職。保險局局長施瓊華日前表示，將在10月安排面試。

金管會主委顧立雄接受中央社專訪時，不願鬆口說明面試進度，「不是我面試，不知道面試進度」，但面試主要目的是要了解尹崇堯的經營理念，保險專業知識，以及南山境界系統該如何改善的想法。

顧立雄說，目前要求南山要改善的部分有2部分，第一部分是投資型保單系統，避免再有下錯單、單位數計算錯誤的情形出現；第二部分則是就核心系統方面，要在4個月內，提出評估改善方案，例如如何改善核保理賠、簽單、舊保單及財會系統的連結，使運作更良好。

雖不願透露是否會與尹崇堯進行另一次面試，但談及對保險公司董事長的期待，顧立雄侃侃而談說：「重點要回到一家公司應要有良善公司治理，且董事會要能發揮其職能，監督經理人，但同時也尊重經理人的專業。」

他進一步表示，包括銀行、保險公司及上市櫃企業，都是到市場上籌資，這些公司都是拿投資人或保戶的錢來運用，且公司的股東相當多，擁有經營權的大股東持股可能只占10%，一定要做好「公司治理」。如在董事會結構方面，要有獨立董事，就要讓獨董發揮該有的功能，不要老是想著讓獨董當「花瓶」。

顧立雄先前也曾表示，杜英宗的「一人說了算」的強勢領導風格引發很多爭議，像是先前南山想改變收費制度，連南山的法務部門都點出這會有違約問題，但最終杜英宗仍沒有尊重法務部門的專業意見，說做就做。

顧立雄重申，公司治理有很多面向，尤其金融業更重視「三道防線」，包括業務部門的自我查核，法遵及風控部門對風險制度的建立及控管，以及事後有效的內部稽核，他強調，「這三道防線琅琅上口，但要發揮啊，不能內稽內控跑到某個人身上就無效。」（編輯：林孟汝）1081007