創業家兄弟9月營收年增3.67% 創同期新高

（中央社記者吳家豪台北7日電）電商業者創業家兄弟今天公布9月合併營收新台幣4.08億元，年增3.67%，再創歷年同期新高，主要受惠於雙11（11月11日）前哨戰的「99購物節」檔期表現亮眼。

今年1至9月創業家兄弟累計營收達36.82億元，較去年同期增加1.37%。

創業家兄弟9月主要受惠於節慶商機，月初有中秋節檔期帶動月餅及烤肉相關商品買氣，節慶後「享瘦」商機崛起，帶動現榨果汁機和居家健身器材熱賣。

此外，創業家兄弟9月主打「99購物節」，帶動9月9日單日業績量均較平日成長1.8倍。9月更是iPhone新機發表月，9月18日iPhone新機開賣後，帶動創業家兄弟9月行動通訊與穿戴裝置品類整體銷量較8月同期成長1.3倍。

創業家兄弟總經理廖家欣說，9月主打節慶操作，中秋檔期、99購物節皆精準掌握市場需求，以多元熱銷商品、多波段優惠操作，多元點數運用策略增加消費者購買意願，並推出滿額集印花換好禮，提升整體回購率及消費者黏著度。

展望10月，創業家兄弟旗下電商平台生活市集將舉辦上櫃週年慶活動，持續為第4季購物大檔期的雙11、雙12暖身。（編輯：楊玫寧）1081007