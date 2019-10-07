愛爾麗攜手尖端醫 搶攻兩岸細胞治療商機

在兩岸擁有百萬會員的愛爾麗7日宣布，將與尖端醫聯手建構再生醫學細胞實驗室，跨足細胞療法搶攻兩岸細胞治療商機，初期將以細胞儲存及抗老化等醫美為主軸。圖為愛爾麗集團董事長常如山（左）、尖端醫董事長蘇文龍。中央社記者韓婷婷攝 108年10月7日

（中央社記者韓婷婷台北7日電）全球再生醫療產業鏈蓬勃發展，台灣特管法自去年9月上路，細胞治療成為近來最夯的醫療項目，愛爾麗集團今天宣布將與尖端醫合作，建構再生醫學細胞實驗室，跨足細胞療法搶攻兩岸細胞治療商機。

在兩岸擁有百萬會員的愛爾麗今天宣布與台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司簽署合作意向書（MOU），雙方將攜手打造符合「人體細胞組織優良操作規範」（GTP）實驗室，及將依特管辦法開放的細胞類型與適應症合作送件。

其中，尖端醫將提供各類細胞培養服務，愛爾麗則提供所有硬體設施，並藉由本身的通路優勢跨足細胞治療新領域，屆時將成為唯一擁有實驗室的醫療美容集團。

愛爾麗集團創辦人常如山表示，深感精準醫學與再生醫學對減輕社會醫療負擔的重要性，未來10年將全力投入細胞治療研究與臨床治療，幫助台灣與國際頂尖醫療技術同步，從全球人口結構變化觀察，預期大健康產業將在2030年引爆，愛爾麗將持續與各領域的領導廠商合作。

愛爾麗集團年營業額逼近新台幣百億元，橫跨醫美、牙科、高端健檢、醫療儀器設備等大健康產業領域，旗下營業據點遍布台灣北、中、南、中國大陸等地，全亞洲也有55家直營連鎖醫療據點，並以「醫學、美容」為事業體，從嬰兒出生開始、成長保健、預防醫學、醫學美容到銀髮階段均為服務版圖。

常如山指出，選擇尖端醫合作，主要是看好尖端醫的細胞治療團隊與技術，尖端醫在細胞保存、臨床應用深耕近20年，擁有多國專利，加上8月底獲衛福部函覆認可「人體細胞組織優良操作規範」（GTP）實驗室，躋身「特管辦法核可」的細胞製備公司，而其合作的花蓮慈濟醫院也拿下花東第一家通過細胞療法核准使用的醫療機構。

尖端醫董事長蘇文龍指出，在完成台灣細胞治療產業布局後，未來，透過愛爾麗集團將和中國大陸的治療技術有更深度的交流，絕對不會缺席細胞經濟浪潮，他表示，尖端醫的各類細胞培養技術已準備好了；近期將持續加速送件，以累積細胞生產與治療經驗，為再生醫療製劑管理條例通過後，做足更多的準備並引爆各類細胞治療產品應用。

蘇文龍表示，與愛爾麗合作，除了建置GTP實驗室以增加細胞製備產能外，還將依特管辦法向衛福部申請「自體纖維母細胞移植」、「自體脂肪幹細胞移植」等細胞治療計畫應用領域橫跨癌症治療、退化性疾病治療與醫美領域。

衛生福利部107年9月公布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文（簡稱特管辦法），開放6項細胞治療技術。衛福部醫事司長石崇良日前表示，特管辦法截至今年8月底，已有84件申請案，預計9月份再通過4案、10月底可望共通過10案。（編輯：林孟汝）1081007