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市場現亂流 聚陽董事長估109年保成長

最新更新：2019/10/07 15:21

（中央社記者潘羿菁台北7日電）紡織股后聚陽今年首度參加台北紡織展，董事長周理平指出，儘管整體市場趨觀望，不過公司受惠於新、舊客戶雙重加持，明年營運有望正向成長，又以運動休閒訂單動能強勁。

聚陽首次參加台北紡織展，攤位幾乎與台塑、遠東集團相同規模，頗有三強鼎立味道，而攤位特別展示運動、瑜伽與智慧衣，顯示積極搶進運動盤決心。周理平表示，雖然目前美中貿易戰談判，造成品牌客戶觀望心態漸濃厚，但是近幾年公司接單多元化，可以抵消負面衝擊。

周理平說，目前觀察明年上半年營運將會呈現年增格局，全年度應該會跟今年動能相差不大；適逢明年印尼有兩座新工廠投產，公司新增產能至少成長一成。

周理平指出，看好印尼人口等各方條件，公司繼續規劃在當地新增產能，同時，非洲與孟加拉列入評估名單，目前最快本季評估孟加拉，希望持續強化聚陽多國布局的優勢。

至於7月北越工廠火災重建工程，周理平表示，新廠房最快要在明年5、6月完工，不過現階段透過產能調度，目前影響已不大。

值得注意的是，美中貿易最新談判再起，周理平提到，品牌客戶都在關注這件事，因為勢必牽動訂單轉移，舉例來說，現階段轉單效應是有，只是不明顯，「如果美國成衣關稅維持在10%，轉單速度不會太快，但如果加到25%，就會加速」。

聚陽日前公告9月營收新台幣31.56億元，創下單月營收新高水準，今年前8月稅前盈餘15.88億元，年增37.9%。（編輯：林興盟）1081007

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