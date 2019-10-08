台股挑戰萬一 蘋概股扮要角

（中央社記者韓婷婷台北8日電）台股重新逼近11000點大關，短線能否再創新高受到市場矚目，分析師表示，蘋果（Apple）新iPhone銷售暢旺，蘋概股在台股後續走勢中將扮演吃重角色。

美股受到美中貿易談判走向未明影響，震盪收低，道瓊工業指數下跌95.7點，跌幅0.36%，收在26478.02點，NASDAQ指數下跌26.18點，跌幅0.33%，收在7956.29點，S&P 500指數下跌13.22點，跌幅0.45%，收在2938.79點，費城半導體指數下跌11.23點，跌幅0.71%，收在1563.17點。

台股昨天漲40.58點，收在10935.06點，成交值新台幣1136.33億元。三大法人外資及陸資和投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣22.32億元。

分析師表示，蘋果股價盤中一度來到229.93美元，更逼近歷史高價233.47美元，反映新iPhone熱銷的基本面利多，但尾盤受到美中貿易談判前景未明影響，漲幅收斂，終場收漲0.02%。

分析師指出，市場觀察美中將在10日展開最新一輪貿易談判，加上台股本週僅3個交易日，且為上市櫃公司公布9月營收密集期，短線個股在反映基本面變化之餘，也得注意大環境變化。

歐股收紅，英國倫敦FTSE 100指數上漲42.50點，漲幅0.59%，收在7197.88點，德國法蘭克福DAX 30指數上漲84.62點，漲幅0.70%，收在12097.43點，巴黎CAC 40指數上漲33.29點，漲幅0.61%，收在5521.61點。（編輯：楊玫寧）1081008