首度回應儒鴻併購傳言 集盛總座：不是絕對加分

（中央社記者潘羿菁台北8日電）集盛總經理蘇百煌首次對紡織股王儒鴻「提親」傳言回應，他表示，考量原料優先順序供應與公司產品結構等各方條件，「併購集盛，對儒鴻不是絕對加分」。

今年為集盛成立50周年，不過早在3個月前，集盛曾經被外媒點名可能是儒鴻併購的上游纖維廠對象之一，儘管當時公司發布重訊強調，純屬媒體臆測，但是併購傳聞不停歇。

蘇百煌面對被併購傳聞，態度顯得落落大方，他強調，集盛是儒鴻的纖維供應商，不僅是生意往來夥伴，雙方也維繫長年友誼，「洪董（儒鴻董事長洪鎮海）只要一開口（原料），我們會優先供應，何必要併購呢？」，就算是要集盛獨家供應特殊規格纖維，只要價格在合理範圍，都是可以談，換言之，集盛對於儒鴻而言，是配合度相當高的供應商。

他強調，集盛主力產品尼龍粒占比高達5成，絕多數應用在工業纖維，若儒鴻要併購，尼龍粒產能並非是加分項目，試想，「怎麼會想花數10億元買一家，不加分比重5成的公司，只為了拿到近3成的加分選項呢。」

也就是說，工業纖維領域與儒鴻擅長的運動服飾市場截然不同，包含規格、技術與客戶均不同，若儒鴻真的想併購集盛，該如何處理龐大尼龍粒產能，恐怕會很棘手。

蘇百煌此話一出，等於是間接否認雙方洽談出售股權事宜。

值得注意的是，集盛在台北紡織展也特別舉辦新品發表會，其中，目前熱門話題為微小塑膠污染議題，微小塑膠來源有35%是來自於刷毛布，公司特別開發仿刷毛手感的長纖布料，另外，也開發能量紗，主打促進血氧濃度與血流量增加，有助於新陳代謝與運動恢復，透過推陳出新，期盼可以推升集盛營運增溫。

展望未來，蘇百煌指出，明年中國己內醯胺總產能將達到500萬噸，供過於求的情況趨於嚴峻，再加上目前原料苯價處於每噸738美元，己內醯胺利差相當微薄，中國廠商可能祭出減產措施抬價格手段，一旦己內醯胺價格有撐，勢必帶動尼龍粒行情跟著支撐，而尼龍粒占集盛營收比重達5成，換言之，尼龍粒營收穩、集盛跟著穩。

集盛今年前8月營收為新台幣85.55億元，年減20%，上半年稅後純益1072萬元，較去年同期衰退95%，每股稅後純益（EPS）0.02元。（編輯：林孟汝）1081008