台灣發展跨境電商潛力 eBay高層也看好

（中央社記者吳家豪台北8日電）eBay國際跨境貿易業務執行總裁兼大中華區執行長林奕彰今天說，台灣擁有跨境電商成功的基礎，期待政府及產業界共同努力，從傳統產業轉型、人才培育等面向建立更完善的生態圈。

林奕彰受台北市政府邀請，來台參加2019年台北跨境電商年會，以「趨勢論壇：跨境電商新紀元」為主題進行演講。

他說，台灣是出口導向的經濟體，擁有跨境電商成功的基礎，包括供應鏈和外貿基礎本來就很強，還有高品質產品、眾多品牌，看好台灣企業拓展跨境電商版圖的潛力。

他也期待政府及產業界共同努力，從傳統產業轉型、人才培育、系統自動化、物流升級及鼓勵資本市場參與等面向著手，建立更完善的跨境電商生態圈。

林奕彰負責管理eBay大中華區、東南亞以及俄羅斯、以色列和新興歐洲市場的跨境電商業務，在年會上也分享跨境電商10大趨勢，包括精準行銷及個性化、社交電商與網紅經濟、數位原生世代興起、追求簡約服務、隨時隨地購物、零售商轉移到線上、自動化倉儲成為新興產業、以網路思維開發產品、新興品牌發跡於線上、國際資本持續投入。

林奕彰指出，跨境電商經過多年的發展，已經有一大批不同類型的大賣家，他們發揮各自優勢，不斷升級企業基礎設施和業務發展，透過IT、資料提高營運效率並降低成本，實現業務的規模化與全球化。

台北市長柯文哲表示，跨境電商是未來貿易的主流，也是現在成長最高的交易模式，而台北市的跨境電商目標就是要讓外貿企業、新創企業、街頭巷弄名物與小店都能做跨境電商。台北市今年更推出商機整合方案，要以台北專業服務商的能力，把台灣貨賣向全球。（編輯：趙蔚蘭）1081008