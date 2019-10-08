中磊9度參與寬頻世界論壇 加速全球布局

（中央社記者潘智義台北8日電）電信寬頻設備廠中磊電子總經理王煒表示，加速全球布局，除原有北美、歐洲及中國主力市場外，更積極拓展拉丁美洲、東南亞、印度等新興市場。

王煒指出，為全球布局，迎接新興寬頻服務，提升網路傳輸品質及增進用戶使用經驗，已成業務重要關鍵。中磊參與年度寬頻世界論壇（BBWF 2019），透過與全球電信客戶互相交流，掌握市場需求。

他說，中磊將在此次論壇會場展出全面升級的新世代超寬頻接取設備，因應5G時代來臨，WiFi無線通訊領域啟動新世代傳輸標準，將推出支援WiFi 6系列產品，具低延遲特色，並可連接大量裝置。

另外，本次寬頻世界論壇將展出雙主軸核心產品，超寬頻網路（Ultra-Broadband Network）、無線網狀網路（WiFi Mesh Network）。隨著高畫質影音串流、智慧物聯網、線上遊戲與社群媒體等新興應用蓬勃發展，固網與行動寬頻技術同步邁入Multi-Gigabit競速新紀元。

中磊也將動態展出無線網狀網路設備，不僅安裝簡易，且藉由自組網路（Self-Organizing Network），更可靈活調整，達到性能最佳化、增強無線訊號，家庭覆蓋無死角（whole-home coverage），讓使用者享有高速穩定、無縫連接的寬頻體驗。

寬頻世界論壇將於10月15日至17日在荷蘭阿姆斯特丹舉行，全球電信大廠及系統服務商皆將與會，針對下世代寬頻技術發展及應用進行廣泛交流。此為中磊自2011年以來第9度參展。（編輯：張均懋）1081008