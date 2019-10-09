聚陽運動智慧衣 明年有望切入連鎖健身房

（中央社記者潘羿菁台北9日電）紡織股后聚陽搶進智慧衣市場，找來全球前三大運動課程設計業者Radical Fintess合作，展現智慧衣開發成果，最快明年上半年打入歐美健身房連鎖體系，意味著聚陽轉型漸現成效。

聚陽董事長周理平在2017年砸下超過1億元，成立創新研發中心，宣示聚陽要從「追求價值」提升至「創造價值」，目標成為科技化服裝製造商。周理平要求創新研發中心專注兩件事，第一、開發智慧衣，第二、3D模板。

在智慧衣領域，今年台北紡織展，聚陽攤位現場展示一系列運動服飾與智慧衣，今天更是找來Radical Fitness旗下教練穿上自家開發的智慧衣，展現即時監控心跳率、熱量消耗與疲勞程度，科技感十足。

聚陽從智慧衣設計開發、系統平台到行動裝置APP，全數自行開發整合，將自己定位為一整套解決方案提供者，系統平台可以同步監測逾10個行動裝置，聚陽指出，健身房教練透過大螢幕監看至少10位學員的體能狀態，也可以制定團體課程目標卡路里消耗量，藉此督促學員，增加課程娛樂性。

據悉，目前歐美連鎖健身房業者已跟聚陽接洽，雙方正在討論合作細節，期望透過新科技導入健身房設計出不同課程，預計最快明年上半年開花結果。

不僅是應用在運動領域，據了解，中部大型醫療中心跟聚陽合作，醫院擬透過智慧衣進行遠距復建，運用科技達到居家照護效果，最快今年底對外宣布。

聚陽表示，智慧衣市場還在萌芽階段，人人有興趣、個個沒把握，最常碰到客戶疑惑「要怎麼賣」，如今，將智慧衣置入練習場域，可以讓客戶快速找到新營運模式，對於智慧衣後市相當看好。（編輯：鄭雪文）1081009