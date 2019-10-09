禁銀行要求存款擔保 顧立雄：企業更借不到錢

（中央社記者劉姵呈台北9日電）銀行要求企業以存款作擔保，才會進一步放款，遭立委質疑業績「灌水」；金管會主委顧立雄表示，銀行是在核貸前於契約通知書明定用存款作為「加強擔保」，如果禁止銀行不得要求企業以存款作為擔保，這樣會讓客戶更借不到錢。

民進黨立委吳秉叡今天於立法院財委會上質詢時表示，根據金融監督管理委員會的業務報告，今年8月底中小企業放款餘額有新台幣6.63兆元，較去年同期增加1900多億元；但他接到好多中小企業主的陳情案指出，銀行在放款時要求企業客戶將放款金額回存銀行，例如銀行借企業2億元，要求回存1億元，被質疑「灌水」，且企業也沒有拿到該有的資金，又增加利息負擔，等於變相「抽銀根」。

吳秉叡說，若是貸款後以動撥金額要求借款戶回存，這應該是「明令禁止」；顧立雄表示，日前曾邀集銀行、中小企業信保基金等了解狀況，銀行都表示不是放貸後要求企業「回存」。

吳秉叡也指出，並不是只有中小企業，他也有遇到好幾個上市櫃公司在反映，顧立雄則回應，會再來進行了解。

顧立雄也表示，銀行現在是要求客戶用「存款加強擔保」，這是在銀行核貸前，要求要以自有資金設質擔保；且根據金管會調查，一般這種存款金額要求與貸款金額的比率，是1至3成，絕大部分是3成以下。

他也強調，金管會要求銀行若有要求客戶以存款作擔保，必須要在契約、核貸通知書等上面註明清楚，且充份讓客戶了解。

不過，顧立雄也說，金管會不適合介入，如果禁止銀行不得要求企業以存款作為擔保，這樣會讓客戶更借不到錢。（編輯：鄭雪文）1081009