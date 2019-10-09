電信三雄前9月財報出爐 台灣大穩坐每股獲利王

（中央社記者江明晏台北9日電）電信三雄9月財報出爐，台灣大哥大以每股盈餘0.37元贏過中華電信的0.31元和遠傳電信的0.22元；台灣大前9月每股盈餘3.46元，持續蟬聯每股獲利王寶座。

台灣大哥大公布9月自結合併營收新台幣103.6億元，營業利益14億元，稅後淨利10.3億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.37元；累計前3季合併營收903.1億元，營業利益128.3億元，稅後淨利為95.3億元，EPS為3.46元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，9月電信業務在iPhone 11上市帶動下，銷貨收入成長13%，並推升高資費專案機申辦占比提升，加上momo電子商務持續高成長動能，整體合併營收年成長8%。

在獲利方面，前3季電子商務、資訊與通訊業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達成全年財測77%。

中華電信因固網語音營收及行動服務營收持續受市場競爭與免費通訊軟體影響，加上資通訊專標案營收減少，抵銷iPhone 11系列機型開賣效應，自結9月合併營業收入171.6億元，較去年同期減少；9月營業淨利為30億元、稅前淨利為31.5億元；歸屬於母公司業主淨利為24.1億元，每股盈餘0.31元。

截至9月底止，中華電光世代寬頻用戶數為363.1萬戶，60Mbps以上的客戶數210.9萬戶，其中100Mbps以上客戶達154.3萬戶。MOD客戶數達209萬戶，行動通信總客戶數達1064萬戶。

遠傳電信結算9月合併總營收77.5億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）與稅後淨利分別為23.56億元與7.12億元，單月每股盈餘0.22元，第3季每股盈餘財測達成率高達103%。

遠傳累計前9月合併總營收626.52億元，合併EBITDA與稅後淨利為220.6億元與66.01億元，自結EPS為2.03元，累計前9月EPS已達全年度財測目標的78%。

遠傳布局5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安技術效益持續顯現，9月資通訊業務營收年成長幅度高達276%，包含雲端服務營收年成長率大增597%、資安收入較去年同期增加118%，數位服務營收較去年同期成長8%。在行動通訊業務方面，月租型用戶數連續10個月正成長，月租型客戶流失率維持低檔。（編輯：張良知）1081009