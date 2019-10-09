如興陳仕修賣股票 公司回應：個人財務規劃

（中央社記者潘羿菁台北9日電）牛仔褲大王如興董事長陳仕修將透過名下投資公司紫金牛，申報轉讓1萬5000張如興股票。如興今天回應，董事長個人財務規劃，不影響公司經營。

值得注意的是，如興今天尾盤突然下殺，跌幅達到2.64%，收在11.05元，最後一盤單筆交易暴增為834張，市場懷疑與陳仕修轉讓股票一事有關。

根據公開資訊觀測站揭露，如興前十大股東的紫金牛投資公司，公告從10月12日起至11月11日採取一般交易方式，出脫手中1萬5000張股票，若出脫完成，紫金牛投資持有如興股權，將從5.5%下降至3.87%。

由於紫金牛投資負責人為陳仕修，引發市場關注，如興強調為董事長個人資金規劃，董事長直接與間接合計持股仍在兩成以上，外界無須過度解讀。

陳仕修先前發動台灣紡織業史上最大併購案，斥資3.87億美元併購玖地集團，讓陳仕修在業界一砲而紅，然而後續衍伸許多爭議，包括以小吃大反被借殼上市，玖地為陸資企業等等，如興在2017年完成併購後，併購效益似乎未出現，去年度稅後純損15.43億元，比2017年虧損幅度擴大。

不過今年上半年稅後純益9368萬元，與去年同期比較由虧轉盈，但是營運表現仍舊不如預期。如興強調，目前處於客戶結構調整階段，積極拓展日系客戶訂單中。（編輯：林淑媛）1081009